Appello al campo largo, i grillini: «Possiamo discuterne, ma in linea coi nostri principi»

TERMOLI. Dopo la Rete della Sinistra, che ha respinto al mittente l'appello a un campo largo giallo-rosso-arancione, proposto da Partecipazione democratica, è toccato al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle dire la propria.

«A chiarimento dell'articolo pubblicato in questi giorni sui media locali, circa le eventuali alleanze politiche che il M5S potrebbe fare alle prossime consultazioni elettorali locali, ci teniamo a chiarire la nostra posizione. Preliminarmente, ringraziamo chi ha speso parole di elogio nei nostri confronti e verso la forza politica che rappresentiamo, di costoro, ne apprezziamo l'onestà intellettuale. Altrettanto onestamente, specifichiamo che siamo abituati a coinvolgere costantemente i nostri attivisti e simpatizzanti e che mai e poi mai ci assumeremo la responsabilità di decidere su questioni così importanti per noi e per la cittadinanza senza condividere la decisione con la nostra base. Vero é che non saremo noi a porre freni o mettere paletti ma è altrettanto vero che certamente non correremo per vincere la competizione elettorale, con persone che non rispecchiano i nostri principi e i nostri ideali, che sono e restano una "conditio sine qua non" per instaurare qualsiasi tipo di rapporto.

Ciò posto, siamo pronti a sederci intorno ad un tavolo e a discutere del futuro di Termoli. Il programma è ciò che rende credibile la politica, un programma da condividere e non da imporre, da realizzare e non da modificare strada facendo. I tempi per una sana discussione sono ampi e gli attori di questa rinascita dovranno essere persone specchiate che con il loro agire dovranno tendere a costruire un futuro e non a restaurare fasti ormai perduti».