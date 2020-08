La politica che cambia: dalle tessere al familismo

MOLISE. La classe politica molisana sta rivelandosi un infelice e sgradevole ‘mix’ tra pacchianeria e provincialismo. L’unica cosa che i protagonisti della ventesima regione hanno compreso subito è stato il fatto che la vecchia partitocrazia (sotto le cui ali protettrici avevano mosso i primi passi nell’agòne politico) è oramai morta e sepolta. Una volta, quando i Partiti costituivano un punto di riferimento nelle varie comunità molisane, chi avesse voluto impegnarsi in politica doveva affrontare una sorta di ‘cursus honorum’. Perciò, dapprima si sarebbe iscritto alla sezione (che ora non c’è più), poi ne avrebbe frequentato proficuamente le attività, quindi si sarebbe fatto eleggere – per i propri meriti – nel Direttivo, infine avrebbe tentato di assumerne la Segreteria.

Soltanto alla fine avrebbe potuto aspirare ad una candidatura che, nell’ordine, lo avrebbe fatto diventare consigliere, assessore e – forse! – pure sindaco, consigliere regionale e deputato. Oggi, invece, l’elettore ammette che possa rivelarsi buon primo cittadino persino chi non sia mai stato visto passeggiare lungo il corso. Ed è incredibile la faciloneria con cui si affidino suffragi (spesso in maniera pure massiccia) al primo che capita, tranne poi a pentirsi quando oramai sia troppo tardi. Se questo avviene nel chiuso dei gusci municipali, figurarsi ai livelli istituzionali più alti. Alle Sezioni, per i gonzi (tuttora morsicati dalla tarantola dell’impegno), subentrarono prima i circoli ed i ‘club’ dove il nuovo adepto, se non era proprio deficiente, dopo un po’ avrebbe compreso subito di contare quanto il classico due di coppe. Ma oggi anche queste ultime vestigia di associazionismo politico (e di appartenenza comunitaria) sono state soppiantate dal proselitismo sul ‘web’ e dalla militanza via ‘internet’.



Oramai funziona così: uno si iscrive ad un ‘social’, e poi potrà ‘chattare’ con i propri compagni di partito ma, soprattutto, limarsi i denti contro gli avversari, formulando proposte o esprimendo opinioni di cui – detto per inciso – frega niente a nessuno, tantomeno agli inesistenti (ed inconcludenti) vertici del partito in questione che si guardano bene dal dividere il proprio (presunto) oligarchico potere con i ‘web’-militanti. Questi ultimi, dal canto loro, non contano più un tubo ma servono per lo meno a fare numero. Perciò, trovare un ‘centro di gravità permanente’ (per dirla col cantautore Battiato) diventa praticamente impossibile.

Ciò posto, come si fa – oggi – a fare carriera politica? Lo chiederemmo al sindaco di Larino che è uno di coloro che sembrerebbe di starci provando. Però, nella nostra limitatezza, capiamo bene che, se prima il veicolo di ascesa era quello delle sezioni; che, se poi, sono stati i ‘think-tank’, oggi, pur ironizzando, non possiamo ammettere che le tendenze per ascendere al cadreghino regionale possano essere altre. L’ideologia nascosta all’interno dei ‘post’ dei ‘social’ rimane quella di non sembrare ideologica.

La convinzione che li muove è quella per cui le buone ragioni possano abitare a destra come a sinistra; anzi che le soluzioni concrete di ‘policies’ passino spesso dal confronto delle migliori intelligenze dei vari schieramenti con il rischio, però, che si tratti delle elucubrazioni dei soliti noti che abbiamo incrociato da tempo immemore nei salotti. Ora sta profilandosi all’orizzonte un panorama diverso: quello per cui la lunga stagione politica iniziata con i ‘Cinque stelle’ sia destinata a concludersi e che il dopo potrebbe essere ben diverso da prima.

Si tratta, naturalmente, di un’ipotesi perché la partita è appena iniziata e, per il momento, siamo solo al primo giro di carte. L’importante è capire che, comunque possa finire, la politica attuale è solo un universo chiuso ed auto-referente che si muove secondo logiche particolari, lobbistiche e settarie, che prescindono dal consenso popolare dal momento che fanno conto soltanto dei rapporti di famiglia e dal numero dei parenti diretti ed acquisiti. Se le cose stanno così, niente può più, manco il potere clericale, dopo che è finito nel nulla persino la capillare e ramificata struttura del Pci. Oggi le masse sono tenute fuori dalla porta mentre la vera politica si fa – a porte chiuse – all’interno di ben altri pensatoi.

Claudio de Luca