Dopo il dietrofront del Viminale sui migranti in Molise, Toma: «La fermezza viene premiata»

CAMPOBASSO. Esce allo scoperto anche con un post social su Facebook il Governatore del Molise Donato Toma, dopo il dietrofront del Viminale, che non invierà più da Lampedusa altri 50 migranti al Cas di Campolieto.

"Ieri ho saputo che il Governo stava valutando l’invio di un nuovo gruppo di immigrati al centro di accoglienza di Campolieto. Ho immediatamente scritto al Presidente Conte e ai Ministri dell’Interno, della Salute e degli Affari Regionali, per evitare questo trasferimento. Oggi ho avuto conferma che l’invio è stato annullato. La fermezza e la collaborazione istituzionale danno i propri frutti. Per noi la priorità in questo momento è continuare a tenere la situazione sotto controllo, monitorare con attenzione chi è rientrato dall’Estero, e tutelare il diritto alla salute di tutti. Avanti così".