«Commissioni inutili e inconcludenti, lo sappiano i cittadini e la Corte dei Conti»

TERMOLI. Movimento 5 Stelle tutt'altro che in ferie ad agosto. Il gruppo consiliare al comune di Termoli torna a polemizzare sulle commissioni consiliari in via Sannitica.

«Partecipare alle commissioni è un diritto/ dovere di tutti i consiglieri. Rendere proficuo il tempo, trattando gli argomenti all'ordine del giorno è un obbligo morale civile e politico. Eh si, perché chi paga i gettoni di presenza sono i cittadini e con quei soldi il Comune potrebbe fare ben altro. Siamo stufi di dover partecipare a commissioni che per motivi vari (ritardi del presidente, mancanza del segretario, disorganizzazione accesso videoconferenza) si concludono con un nulla di fatto o con la sola lettura dei verbali o con lo svolgimento di una limitata attività! Questo i cittadini lo devono sapere come ad essere notiziata sarà anche la Corte dei Conti».