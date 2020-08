Verso la campanella, il M5S chiede a Roberti e Ciciola: «A che punto le scuole a Termoli?»

TERMOLI. Dal palazzo di città alle scuole, trasmigrano il pensiero e l'impegno del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a Termoli.

«L'inizio della scuola è alle porte. Il Governo ha stanziato milioni di euro per la messa in sicurezza degli istituti scolastici. Ieri é stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Istruzione, l’Avviso pubblico per accedere ai 70 milioni di euro destinati agli Enti Locali dal decreto Agosto per l'affitto di spazi e per l'acquisto, il noleggio o il leasing di strutture temporanee da utilizzare per le attività didattiche, per garantire il distanziamento e la sicurezza di studenti e personale scolastico. Fondi che si aggiungono agli ulteriori già stanziati.

Vogliamo monitorare e portare a conoscenza di tutta la cittadinanza lo stato dell'arte delle scuole termolesi. Per questo abbiamo depositato, questa mattina, interpellanza urgente con la quale chiediamo al sindaco e all'assessore all'Istruzione Silvana Ciciola di notiziarci sullo stato degli interventi eseguiti o da eseguire sulle scuole di competenza comunale e sull'utilizzo dei fondi stanziati dal governo nel precipuo interesse della nostra comunità».