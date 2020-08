«Emozionata e orgogliosa per questa grande sfida», la Contucci rompe il silenzio

MONTENERO DI BISACCIA. A rompere il silenzio post presentazione delle liste, che sono andate subito al vaglio della sottocommissione elettorale di Termoli, è stata proprio la Contucci, «Amici di Montenero, sono orgogliosa ed emozionata di potervi annunciare di aver accettato la candidatura a sindaco di Montenero di Bisaccia. Insieme a tutti i candidati consiglieri della lista "Montenero Coraggiosa", che ringrazio per la fiducia che hanno riposto in me e per l'impegno totale che, sono sicura, metteranno in questi giorni di campagna elettorale, saremo a vostra disposizione per ascoltare, dialogare, immaginare insieme a voi il futuro della nostra città.

Auguro ai candidati di tutte le liste, un mese di impegno elettorale vigoroso, ma sempre rispettoso delle altrui idee. Forte della solidità della nostra visone di futuro, sono convinta che sapremo animare le energie migliori per offrire alla nostra comunità una prospettiva reale di crescita, e governare come merita, con coraggio, la nostra città». Un intervento social, con tanto di video su Facebook, per una campagna elettorale d’assalto, come recita il nome del simbolo civico di cui è alla guida.