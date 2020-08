TERMOLI. Alleanza M5S-Pd? «C'è qualcuno che finge di non capire, vi dico cosa penso».

A esprimersi così è il consigliere regionale pentastellato Valerio Fontana.

«Anni fa io e tantissimi altri molisani abbiamo aderito al MoVimento 5 Stelle per mandare a casa un certo tipo di politica. Sono stati anni di impegno, di studio, di battaglie, anni di opposizione a centrodestra e centrosinistra, anni in cui in Molise il MoVimento è cresciuto ad ogni tornata elettorale.



Ora sui territori sono possibili coalizioni con liste civiche e partiti tradizionali. Bene l’apertura alle civiche, finalmente direi, soprattutto quando queste portano avanti temi per noi fondamentali. Penso all’acqua pubblica, alla sanità pubblica o alla democrazia diretta: concetti che nei fatti si sono rivelati incompatibili con il Partito democratico così come è stato gestito negli ultimi sette anni.

Lo stesso Pd alleato con gli Aldo Patriciello o con i Vincenzo Niro di turno, gente che direttamente o indirettamente ha addirittura modificato la legge elettorale regionale esclusivamente per far perdere il MoVimento 5 Stelle. Questo modo di fare, di pensare, di essere, è in contrasto con i nostri principi basilari.

Capisco l’entusiasmo di vecchi politici davanti alla possibilità di rifarsi una verginità politica, ma per me i nomi di tanti di loro sono incompatibili con il MoVimento 5 Stelle.

Allo stesso modo, sono ben consapevole che all’interno di quei partiti, e ovviamente anche nel Pd, ci sono persone, soprattutto giovani, competenti e vogliose di cambiare in meglio il Molise. Persone che spesso, al contrario dei vertici, sono riuscite a dire qualcosa di sinistra e che altrettanto spesso sono state messe in silenzio. Con loro un dialogo è possibile, non certo con chi questa regione ha contribuito a distruggerla.

Un’ultima considerazione: nessuno provi a pensare che bastino poche righe di politically correct per cancellare il passato e svilire il progetto politico sul quale, insieme a tanti attivisti, dedico una parte importante della mia vita.