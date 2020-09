Cosa possiamo attenderci dal Referendum

MOLISE. Il Pd, che per ben tre volte ha votato contro il taglio dei parlamentari, ora lo approva. La Lega, che voleva il taglio, ora ci sta ripensando. Cosa faranno quelli che dimorano sotto le stelle?

Per i ‘grillini’ la riduzione del numero dei parlamentari è una questione di vita o di morte. Perciò il referendum del 20-21 settembre costituisce uno snodo cruciale per realizzare uno dei pilastri delle loro pulsioni antipolitiche: l'antiparlamentarismo. Il parlamentare è il ‘disonesto’, l'approfittatore; è l'arraffone. In sintesi, è “il ladro”. Pure dal punto di vista lessicale, i pentastellati utilizzano sempre termini che ne degradano la figura. Si pensi solo all’espressione «taglio dei parlamentari», unanimemente accettata. Il concetto di taglio indica di per sé un risparmio ed ha un'accezione sostanzialmente positiva.

Tale espressione segnala che i parlamentari sono semplicemente un costo da abbattere e nulla d’altro. Un peso che grava sui cittadini e che può essere rimosso, generando grandi risparmi.

Ma Carlo Cottarelli li ha quantificati: sarebbero 57 milioni di euro all'anno, pari allo 0,007% della spesa pubblica. Ciò posto, sappiamo che, alla data del referendum, manca una manciata di giorni. Eppure, per non poche ragioni, quello che si registra nel merito non può lasciare tranquilli. Vediamone le ragioni. Intanto i cittadini risultano ben poco informati sulla ‘decapitazione’ degli addetti ai Palazzi. Secondo il sondaggista Nando Pagnoncelli, appena il 35% degli elettori (praticamente 1 ogni 3) ne sarebbe a conoscenza. Addirittura gli analisti del fenomeno confermano che la stragrande maggioranza manco ne discute o non si pone il problema. Ma non basta perché sarebbero veramente pochi quelli che conoscono le finalità del dimezzamento delle teste.

Nella sostanza, la situazione sarebbe di gran lunga peggiore a fronte del referendum-Renzi del 2017. Per di più, poi, il fatto di averlo unito, nella medesima data, alle elezioni per 7 Regioni potrebbe rivelarsi un errore. E’ vero che i territori in cui si vota per le sorti locali potrebbero esercitare un traino che dovrebbe favorire la partecipazione al referendum, ma potrebbe riuscirne anche una distorsione nella presenza al voto. Non è difficile ipotizzare che l’afflusso degli elettori, già scarso da diversi anni, potrebbe diminuire ancora di più; e non solo per il covid, che farà in modo di trattenere molti a casa, quand’anche per l'errore di mettere in fila un referendum nel periodo in cui è stata prevista la riapertura delle scuole e l'attenzione delle famiglie sarà distratta dalle difficoltà (in cui finiranno con l’imbattersi) a causa delle varie operazioni da affrontare. L’unica cosa che muove di più sembrerebbe essere la sicura antipatia per la «casta», i cui componenti vengono comunque considerati quali soggetti che eccedono la normalità e se ne considerano i costi ed i privilegi, ben ricordando i capitoli del famoso libro, composto a quattro mani dai giornalisti Gian Enrico Stella e Sergio Rizzo. Il problema, invece, doveva essere posto soltanto dopo una verifica dei calcoli, razionalmente posti e non in grazia di facili slogan populisti.

L’imperativo sarebbe potuto essere il seguente: elettore, vuoi tenere le teste che hai oppure intendi ridurle di numero? La cosa curiosa è stata quella per cui, negli ultimi mesi, molti politici che avevano chiesto il referendum, hanno cominciato a proporre il mantenimento del numero degli eletti. E qui, ovviamente, viene fuori un calcolo di utilità formulato da futuri candidati. Ma, fra le motivazioni addotte dai sostenitori del no (fra cui 200 costituzionalisti) c'è pure quella secondo cui la riduzione non consentirebbe alle Camere di funzionare e – per di più - non ci sarebbe un giusto numero di rappresentanti per ogni regione del Paese.

Ma discorsi di tal genere attaccano poco, risultando complicati per il semplice elettore. Strumentale, infine, la richiesta di Zingaretti secondo cui, nei pochi giorni precedenti il referendum, i partiti potrebbero accordarsi su di una nuova legge elettorale (senza ancora conoscere il numero dei deputati che sopravviverebbero). Un modo questo con cui un personaggio, già sostenitore del ‘sì’, mostra - dopo di avere cambiato inopinatamente idea – di essersi aperto ad entrambe le possibilità. Su Facebook c'è chi ha scritto persino che “un M5s, ormai pienamente inserito nella Casta, promuove e propaganda una riforma costituzionale ‘contro’ la Casta, e se ne fa una facile bandiera perché si appella alla più volgare e rozza antipolitica che non ha niente a che fare con una riforma pensata e pesata che, insieme con una concatenata legge elettorale potrebbe, eventualmente, giovare al governo del Paese. Queste caricature della politica (non tutti, ma molti) non hanno nemmeno il coraggio (che sarebbe lodevole) di ammettere che il potere li inebria esattamente e più di quanto non abbia inebriato altri. Sono patetici nel loro annaspare per convincere che sono ’diversi’”.

I Padri della Costituzione del 1916 sono tutti morti, o hanno cambiato mestiere. Quelli che hanno sottoscritto l'appello per il 'no' al referendum sono 183. Il numero ha destato impressione, per la sequenza dei 'prof.' che l’hanno firmato in calce. Se, però, si considerassero i soli professori ordinari, la valutazione sarebbe ben altra. Difatti, tra i firmatari, compaiono emeriti, pensionati, associati, ricercatori, assegnisti, dottori di ricerca. Se limitiamo la conta agli ordinari (nei settori di diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico e diritto pubblico comparato), vediamo che sono 64. Negli Atenei italiani gli ordinari in quei settori sono ben 221. Dunque, i firmatari ordinari rappresentano meno del 29% dei docenti nella massima fascia oggi in cattedra.

Claudio de Luca