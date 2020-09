TERMOLI. Sono 13 le ragioni per dire e soprattutto votare No al referendum costituzionale dei prossimi 20 e 21 settembre.

Sono le ragioni contenute nel volantino diffuso ieri sul Corso nazionale di sabato pomeriggio da Rifondazione comunista, che col segretario regionale Pasquale Sisto e altri attivisti ha allestito un gazebo elettorale autorizzato, col motto di «Con il taglio dei parlamentari risparmi un caffè all’anno, c’è chi dice no – di Blasco memoria – non vendere la tua libertà per una tazza di caffè».

Abbiamo incontrato proprio Sisto, determinato a vendere cara la pelle di una Costituzione che lui non toccherebbe di una virgola.