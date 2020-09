CAMPOMARINO. Il Movimento 5 Stelle di Campomarino torna all'attacco dell'amministrazione Silvestri.

«È finita anche questa stagione estiva ed è il momento di tirare le somme, al di là del “momento Covid” che si sta attraversando e che è sempre stato tirato in causa da questa amministrazione, per giustificare la propria incapacità.

Varie sono le argomentazioni che meritano l’attenzione di tutti, una di queste è senza dubbio la questione dei lavori di riqualificazione della pineta, per la quale abbiamo visto solo tanti soldi pubblici buttati via inutilmente, per il secondo anno.

Il degrado della pineta infatti, è sotto gli occhi di tutti e la colpa non la si può attribuire certamente agli ultimi tre mesi contingentati dall’emergenza Covid-19.

Ci chiediamo se gli abitanti sono a conoscenza che lo scorso anno sono stati spesi 11.000,00€ (dei cittadini), per una millantata pulizia e sistemazione del perimetro della pineta stessa, con nuova recinzione (mai pervenuta) e cartellonista adeguata.

Ma ancor di più ci chiediamo, se gli abitanti sono a conoscenza che quest’anno sono stati utilizzati più del doppio della somma dello scorso anno, per la precisione 23.000 euro (sempre soldi dei cittadini), per “completamento dell’opera" (fantasma), che sicuramente potrebbero avere l'attenzione della Corte dei Conti, con un esposto.

La domanda arriva spontanea...dove e come sono stati effettuati questi lavori profumatamente pagati?

Lo scorso anno si è verificato un inizio lavori tardivo e inconcludente, con montagne di sterpaglie e bustoni ritirati a stagione terminata, con recinzione buttata a terra e mai sistemata, ma comunque pagata!

Quest’anno ci si aspettava la conclusione dei lavori iniziati lo scorso anno, visto la somma raddoppiata, assegnata alla ditta da parte del Comune e invece non c’è stata traccia di nulla, se non qualche timida ripulitura sull’area della pineta zona Oasi (e non vogliamo pensar male)

Ci chiediamo questi 23.000€ a cosa/chi sono serviti?»