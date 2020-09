TERMOLI. Minoranza quasi tutta a distanza… e non solo politicamente parlando al Consiglio comunale. Assente Scurti, solo la Stumpo era presente in aula, dove la maggioranza di centrodestra si schierava compatta. Gli altri sei esponenti di opposizione tutti in video-conferenza. La seduta aperta dal presidente Marone, è stata inaugurata su richiesta di Rinaldi nel minuto di silenzio per commemorare l’attentato alle Torri Gemelle, avvenuto l’11 settembre 2001. Si entra subito nel vivo, con l’assessore Mottola che spiega i contenuti della prima variazione di bilancio. Un modus operandi che ha visto battibeccare la Vigilante, contraria all’approvazione del bilancio a maggio. Di Brino ha fatto eco all’assessore, evidenziando come la presenza di Marone nella giunta Toma aumenti i fondi destinati al territorio. Infine, il sindaco Roberti: «Senza approvare il bilancio non avremmo potuto pagare nemmeno i buoni spesa, mentre azioni e risposte rapide servono per fronteggiare le emergenze. Noi lavoriamo senza polemiche e teniamo alla collettività».

Il voto ricorrente di ieri sera è stato 16-8, con la minoranza che talvolta si è dissociata dalla omologa non partecipazione al voto, per dichiararsi contraria. Dicevamo delle notizie, una era quella della commemorazione, l’altra, più succulenta, sono i 680mila euro ricevuti dal Ministero dell’Istruzione sulle scuole di via Maratona e via Po. Novità sulla gestione dell’Autorità urbana e quindi, l’agognato allaccio dell’impianto di sollevamento del parco, che permetterò dai prossimi giorni di tornare ad avere nuove utenze idriche dopo anni. Il confronto più aspro si è avuto sulla delibera per la convenzione Crea-Acea Molise. Fluviale la relazione del vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Enzo Ferrazzano, che ricapitolando la storia dell’appalto dal 1993, evidenzia come era necessario riunificare tre convenzioni disomogenee (acqua, depurazione e fogne), anche sulla scorta delle determinazione ultime dell’Arera, pena severe penalità di carattere economico. Una rivoluzione nel settore idrico, quella intervenuta dal 1994 in avanti, che era necessario uniformare anche in loco. Ma arrivano gli attacchi di Di Michele, Stumpo e Sbrocca.

Contestati i lavori in Commissione, persino successivamente la lettura in premessa dell’atto, prima della discussione, quindi la renovatio in luogo della prorogatio e la revoca dell’affidamento a Florio Group. Per la Stumpo i cittadini sono ancora costretti a pagare spese di marketing di una multinazionale che ha gestito male (ha usato altri termini…) soprattutto l’aspetto della depurazione. Poi si torna a bomba sull’esito poi disatteso del referendum 2011. Alla fine la delibera passa, dopo un intervento del sindaco, che riepiloga cosa stia accadendo con l’Egam.

Non convince Marcella Stumpo nemmeno la variante urbanistica di viale Padre Pio, definita illegittima, poiché doveva essere portata come nuova lottizzazione.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio e il punto integrativo sulla variazione del piano triennale dei Lavori pubblici chiudono la fase deliberativa, senza ulteriori appunti della minoranza, che si lascia alla fine le tre interpellanze su plessi scolastici (di Bovio), sui canali a Rio Vivo (di Stamerra) e dello stesso Bovio anche sui centri socio-educativi estivi. Rispondono gli assessori Ferrazzano, Colaci e Ciciola e i due esponenti pentastellati (per tre interpellanze) si dichiarano soddisfatti.