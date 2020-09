​A Montenero il candidato De Risio lancia la “cassetta delle idee” per la partecipazione cittadina

MONTENERO DI BISACCIA. La democrazia partecipativa è uno dei princìpi cardine che hanno portato alla stesura del programma elettorale della lista n°1 “Montenero che Rinasce”. La volontà espressa dal candidato sindaco Fabio De Risio è stata da subito quella di “dar voce alla comunità in modo che si senta libera e ascoltata, all'interno di uno spazio urbano rispettoso delle esigenze di socialità, nel quale ogni abitante possa avere lo stesso diritto pur conservando la propria diversità”.



Un metodo di lavoro nuovo e in discontinuità col passato, quello su cui punta De Risio; un intento che si sta già mettendo in atto in diversi modi durante la campagna elettorale, attraverso i tanti incontri nei quartieri monteneresi, i confronti con le associazioni e le imprese, e che adesso acquista la forma di un contenitore: è la “cassetta delle idee”, una piccola scatola dove tutti possano inserire in forma anonima le proprie proposte.

Ma come funziona quest’iniziativa nella pratica?

Durante i comizi e il “porta a porta”, le candidate e i candidati di Montenero che Rinasce stanno distribuendo un foglio con dieci punti, di cui otto già scritti e due vuoti, da compilare secondo i desideri degli abitanti e da riconsegnare nella cassetta predisposta sia presso la sede di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto che in occasione dei comizi. Naturalmente la “cassetta” è anche virtuale e i contributi possono essere inviati sui profili Facebook e Instagram “Fabio De Risio” o all’indirizzo e-mail montenerocherinasce2020@gmail.com.

Le otto idee già contenute nel modulo abbracciano e sintetizzano molte delle linee programmatiche della Montenero che Rinasce e vanno dal riammodernamento della rete idrica al registro delle persone con disagi, passando per il turismo sostenibile, l’agricoltura, le proposte per lo sport e le attività culturali; il tutto attraverso la partecipazione ai bandi europei, nazionali e regionali, imprescindibili per reperire i finanziamenti necessari.