Attacco a sfondo sessuale su Instagram, scatta la querela a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Di seguito la nota per la stampa di Simona Contucci, candidata alla carica di Sindaco per la lista n. 2 Montenero Coraggiosa, alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre:

"Dopo una ponderata riflessione ho deciso in piena autonomia di dare mandato al mio legale di querelare per diffamazione la signora Amedea Mastronardi.

Le accuse volgari e ingiuriose che mi sono state rivolte per mezzo di un video pubblicato su Instagram non possono essere derubricate come l’incosciente sfogo di una ragazza. Suggeriscono piuttosto l’esistenza di un ambiente familiare e politico che offre un modello ai propri appartenenti basato sull’odio, sullo svilimento e sulla denigrazione dell’avversario.

Provo una profonda tristezza nel pensare che una giovane donna abbia dovuto ascoltare cosi tante volte e in modo così convincente giudizi tanto falsi e volgari sul mio conto, da sentirsi nella tranquillità psicologica, anzi quasi nel pieno diritto, di poterli ripetere in pubblico senza alcuna remora.

La circostanza che questo attacco volgare a sfondo sessuale giunga da una donna ad un’altra donna mi amareggia in un modo angoscioso. Allo stesso tempo mi rafforza nella convinzione, anche rispetto al mio ruolo di donna, di moglie, di madre, di amministratore e di candidato sindaco, del dovere morale che ho di porre l’episodio all’attenzione dell’opinione pubblica, degli elettori e alla valutazione della giustizia".