Offese via social, dopo la querela arrivano le scuse: «Ho sbagliato e mi pento»

MONTENERO DI BISACCIA. Dopo la nota stampa della candidata alla carica di sindaco Simona Contucci relativa alla presentazione di una querela in seguito ad un video pubblicato su instagram da Amedea Mastronardi (LEGGI), è proprio quest’ultima ad inviare un comunicato in cui si scusa del gesto e che riportiamo di seguito.

«Scrivo queste parole provando un sentimento di tristezza per il video che ho pubblicato ieri pomeriggio sul mio profilo Instagram privato.

Chiedo scusa innanzitutto alla Sig.ra Simona Contucci, al sindaco uscente, a mia zia Loredana anch’essa candidata nella lista ‘Montenero coraggiosa’, alla mia famiglia, in particolar modo a mio padre.

Le espressioni usate esulano dall’educazione che ho ricevuto. Evidentemente sono stata condizionata emotivamente ed irrazionalmente dal clima di forte tensione elettorale che si è creato in paese e sui social, in quanto in famiglia nessuno ha mai trattato argomenti di politica, né locale né nazionale.

So di avere sbagliato ma non volevo assolutamente che le espressioni usate nel video diventassero di dominio pubblico, tant’è che per superficialità l’ho pubblicato nel mio profilo privato, che è seguito esclusivamente da poche persone da me selezionate.

Ad ogni modo il contenuto di quelle espressioni improprie non corrisponde al mio pensiero sebbene le stesse siano state utilizzate per sollevare fraintendimenti ed incomprensioni.

Spero che questa vicenda che coinvolge solo la mia persona non interferisca nemmeno indirettamente sui contenuti della campagna elettorale e che non diventi elemento di discussione tra le parti politiche.

Resta in me l’amarezza di avere usato espressioni non giuste e non corrette, ma anche il convincimento che tra quelle persone, proprio perché amiche, avevano accesso al mio profilo privato, c’è stata qualcuna che ha avuto interesse a rendere pubblico le considerazioni e le espressioni poco consone da me pronunciate.

Ribadisco con grande umiltà le mie scuse, nell’augurio che questa vicenda venga dimenticata, avendo trovato per altro ingiusta ed ampia eco sulla stampa locale».