TERMOLI. Un palco in stile Movimento 5 Stelle, una passerella di esponenti istituzionali, i portavoce nei vari consessi elettivi, e un credo convinto: tagliare le poltrone.

Distanziamento anti-Covid in piazza Monumento ieri sera, per il comizio finale in basso Molise, seguito integralmente in diretta da Termolionline, grazie a Michele Trombetta.

Dalle 18.30 tappa conclusiva per il basso Molise del tour referendario del MoVimento 5 Stelle.

I portavoce M5S di tutti i livelli istituzionali, comunali, regionali e nazionali, hanno spiegato ai cittadini le ragioni del Sì al referendum che si terrà domenica 20 e lunedì 21. Un’occasione storica per portare a termine una riforma che i partiti tradizionali promettono da decenni, tagliando il numero dei parlamentari da 945 a 600. Ma è anche un’opportunità per aprire una stagione di riforme che il Paese attende da troppo tempo.

Ricordiamo il quesito che tutti i cittadini si troveranno davanti: vuoi ridurre di 345 unità il numero complessivo dei membri del Parlamento italiano, passando dagli attuali 945 a 600? Per il MoVimento 5 Stelle, con il “sì” possiamo avere un parlamento più efficiente e moderno, meno ingolfato da discussioni infinite ed emendamenti strumentali.

Ma ancora più importante è che i cittadini vadano a votare e ci vadano ben informati. Per questo sono intervenuti Daniela Decaro, che ha iniziato facendo gli onori di casa, poi Valerio Fontana, Fabrizio Ortis, Rosa Alba Testamento, Angelo Primiani, Vittorio Nola, Patrizia Manzo e per chiudere Andrea Greco. Assente per motivi di lavoro (a Parma) Nick Di Michele, i portavoce comunali Antonio Bovio e Ippazio Stamerra non sono intervenuti poiché impegnati a fare volantinaggio tra piazza Monumento e Corso nazionale.