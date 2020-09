MONTENERO DI BISACCIA. La campagna elettorale volge ormai al termine. Una percorso pre-elettorale del tutto anomalo, inconsueto, iniziato in estate e con le regole del distanziamento fisico. Una difficoltà che liste e candidati hanno affrontato con determinazione sia sul web che attraverso il più classico "porta a porta", seppur nel rispetto delle regole anti-covid



"A Montenero di Bisaccia - dichiara la candidata sindaco della lista n. 2 Simona Contucci - abbiamo condotto una campagna elettorale avvincente, fatta di incontri nei quartieri e sul web, ma che comunque ci ha restituito un quadro molto confortante: la notevole presenza di persone agli incontri ci ha dimostrato che la nostra proposta programmatica è stata recepita".

Come giudica la sua campagna elettorale e quella dei suoi avversari?

"Credo di aver condotto una campagna elettorale sincera, senza filtri, parlando con onestà alle persone dei problemi, ma prospettando soprattutto soluzioni e individuando già le risorse necessarie. I nostri avversari, purtroppo, hanno messo in piedi una campagna elettorale fatta di una mera elencazione di problemi, senza però individuare le soluzioni. E me lo lasci dire: mi spiace che l'altra lista abbia seguito un vecchio copione, basato sul dileggio dell'avversario. Sono tante le bassezze che abbiamo sentito in queste ultime settimane, alle quali abbiamo dovuto anche rispondere".

Cosa risponde ai suoi avversari che l'accusano di essere la continuità dell'Amministrazione uscente?

"Rispondo che se la continuità significa rispondere sempre al telefono di chiunque ti chiami per un problema, mettersi a disposizione di chiunque ti incontri per strada per porti un quesito, saper ascoltare, saper risolvere problemi di ogni tipo a partire dalla raccolta differenziata, sono felice di continuare a farlo così come ho fatto nella precedente esperienza amministrativa da assessore. Poi, guardi, in lista non abbiamo nessuno degli amministratori uscenti, quindi oggettivamente non vedo dove sia la continuità".

Come pensa di risolvere i problemi che questo particolare periodo storico le porrà dinanzi, se sarà lei il nuovo sindaco di Montenero di Bisaccia?

"Con pragmatismo e determinazione. Conosco il funzionamento della macchina amministrativa comunale e conosco i tempi necessari per affrontare e risolvere problemi piccoli e grandi.

Sono convinta che gli effetti della crisi provocata dalla pandemia si faranno sentire dal prossimo autunno, quindi non ci sarà il tempo per apprendere il funzionamento di un Comune. Ed è qui che ritengo sia necessaria l'esperienza in questo campo, proprio per non subire gli eventi, ma sapendo già dove rivolgere il proprio sguardo per affrontarli in maniera chiara e veloce".

Cosa pensa che distingua la sua lista da quella del suo avversario?

"Abbiamo messo in campo un gruppo di persone di assoluto valore e che, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, arrivano all'appuntamento con questo momento della nostra storia cittadina al fianco di un candidato sindaco che ha conquistato la designazione dopo un percorso fatto di esperienza amministrativa, di dure prove superate, di coinvolgimento, partecipazione e di leadership conquistata sul campo. Se oggi posso onorarmi di guidare questa lista è perché il cammino alle mie spalle è stato impegnativo, ma senza inciampi, senza esitazioni.

Noi non abbiamo paura di prendere il testimone che ci arriva dal passato. Perché noi sappiamo che Montenero non ha bisogno di rinascere. Montenero è viva. Allo stesso tempo con la nostra freschezza portiamo l'entusiasmo e il coraggio di un vero rinnovamento, fatto di persone provenienti da tutti i settori della nostra vita sociale, dalle professioni, dal mondo del lavoro, della scuola, del volontariato.

Dall'atro lato ho visto una proposta che non incarna una rinascita, ma una restaurazione. E alcuni cognomi lo dimostrano chiaramente, senza alcun dubbio.

C'è chi pensa che il cambiamento debba essere rappresentato da un candidato senza storia politica, senza esperienza amministrativa, senza autonomia di guida. Il mio antagonista politico è stato il frutto di una fusione a freddo tra gruppi distinti e distanti da sempre e di una designazione arrivata dall'alto, a poche ore dalla presentazione della lista.

E mi fermo qui, per carità di patria".

Siamo ormai alle battute finali di questa campagna elettorale: rivolga un appello al voto ai suoi elettori.

"Voglio dire a tutti gli elettori di Montenero che io e la mia squadra siamo pronti per amministrare e guidare questo paese verso il futuro. Il mio avversario no. Io conosco i progetti da concludere, quelli da mettere in campo e dove reperire le risorse, il mio avversario no. Io e la mia squadra abbiamo un programma realistico, il mio avversario un libro dei sogni, con una cassetta delle idee ancora da riempire. E noi non possiamo affidarci a chi deve ancora capire cosa deve fare per questo paese.

Recatevi alle urne e date fiducia alla nostra squadra. Qui c'è in ballo il futuro di tutti. I valori, i programmi, la visione e le esperienze delle due liste sono totalmente diverse. Per questo dico ancora una volta che Montenero non è morta, non deve rinascere. Montenero è viva e vuole crescere. Diamo quindi una possibilità al nostro paese, votando la lista n. 2 Montenero Coraggiosa, con Simona Contucci Sindaco".