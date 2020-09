MONTENERO DI BISACCIA. «Care concittadine e cari concittadini, in modi e misure differenti sono riuscito in poco meno di un mese ad arrivare a tutte e tutti voi, per proporvi una visione completamente nuova della comunità e raccogliere da voi spunti, consigli, incoraggiamenti e critiche. Sono stato, con la mia squadra, nelle strade e nelle piazze, nelle vostre case, sul web, e ho stretto con voi un patto reciproco di fiducia e lealtà.



Ancor prima della campagna elettorale mi avete visto però dedicarmi al mio lavoro, allenare i ragazzi al gioco del calcio, suonare fra la gente, valorizzare i nostri meravigliosi paesaggi naturali, dare una mano nell’organizzazione di eventi. Conoscete l’amore che nutro per il mio paese e le persone che lo abitano: è questo motore che mi alimenta nell’affrontare questa sfida impegnativa e importante. Per ognuno arriva un momento nella vita in cui non si può più girare la testa dall'altro lato e lasciare che le cose accadano senza prendersene responsabilità. Per me è arrivato quest’anno.

Domenica e lunedì questo stesso momento arriverà per ogni elettore, che possiede lo strumento più bello e democratico per scegliere a chi delegare ciò che non può fare da solo: il voto. Con un segno sul simbolo di “Montenero che Rinasce” non sceglierete solo un nome, ma il progetto di una Montenero in cui nessuno sarà più lasciato indietro e nessun luogo sarà dimenticato. Avete e abbiamo un’opportunità di cambiare rotta che non si ripresenterà prima di altri cinque anni. E credo che questa rotta possa cambiarla solo chi non ha già tenuto fra le mani il timone.

Vi chiedo di crederci con me, votando la lista n°1 “Montenero che Rinasce” e permettendo che le mie proposte si concretizzino.

Questa sera, prima di ritirarci nel silenzio elettorale, concluderemo questo viaggio insieme con il comizio finale, alle 22:15 in via Valentina, davanti alle scuole medie.

Aspettiamo tutte e tutti voi con l’entusiasmo di sempre e la certezza che #InsiemeSiPuò».