Ecco l'esercito dei 91 scrutatori nominati per il referendum

TERMOLI. Stavolta non è stato semplice, a causa di una direttiva del Garante, i dati relativi ai componenti dei seggi referendari cittadini (a Termoli non si vota per altre consultazioni) riferiscono solo i cognomi degli scrutatori, tutti nominati in città, ma solo le iniziali sul nome di battesimo.

Ecco l'esercito dei 91 scrutatori prescelti per coprire i 29 seggi più la sezione speciale ospedaliera.

Le sezioni si insedieranno nel pomeriggio di oggi.

Sezione 1: Maraviglia P., De Palma M., Ludovico M.



Sezione 2: Miscione E., Mascilongo R., Abbadessa F.

Sezione 3: Nicolucci M., Musacchio V., Piccolo M.

Sezione 4: Pennella A., Ciarrocchi F., Rizza L.

Sezione 5: Coletta A., D'Abramo S., Orlando M.

Sezione6: Rinaldi M., Cacucci L., Viotti C.

Sezione 7: Cavuoto E., Castriotta A., Peluso M.

Sezione 8: Masciotta A., Corvo B., Ruggiero M.

Sezione 9: Colucci A., Cannarsa A., Di Giuseppe M.

Sezione 10: Di Cintio N., Pietrantonio R., Pietrantonio A.

Sezione 11: Biondi L. E., Florio S. M., Di Pasquale A.

Sezione 12: Marolla M., Santangino R., Petrucci M.

Sezione 13: Cannarsa G., Di Menno-Di Bucchianico P., Di Vito M.

Sezione 14: Pozzuto F., Nuzzi D., Bizzarro D., Cardamone A.

Sezione 15: Berardi A., Nestola M., Gesualdi L.

Sezione 16: Cocco V., Marzola P., Festa M.

Sezione 17: Fortunato G., Di Paola A., Ciciola T.

Sezione 18: D'Angelo L., Moscufo M. C., Ruggiero A.

Sezione 19: Ferretti R., Miccoli E., Vallario M.

Sezione 20: Castiello R., Castagnini F., Lacerenza A.

Sezione 21: Marone M. A., Gianquitti A., Coscia D.

Sezione 22: Altobello L., D'Anna A., Ceraso M.

Sezione 23: Socci S. E., Castaldi L., Vaino M.

Sezione 24: De Simone A., Cappella M., Nardin F.

Sezione 25: Berardis A., De Guglielmo V., Evangelista R., Di Maio G.

Sezione 26: Berardi S., D'Addario P., Trotta D.

Sezione 27: Venittelli V., Colavita L., Di Maio A.

Sezione 28: Troia A., Troia C., Minicucci R.

Sezione 29: Frecina E., Simone D., D'Agostino A.

Sezione 29 (speciale): Mellone V., Petti G.