TERMOLI. Ha votato alle 12 il 9,88% a Termoli, pari a 2.664 elettori. Nel dettaglio, sui 30 seggi cittadini, di cui uno speciale ospedaliero, si sono recati alle urne 1.527 maschi e 1.137 donne.

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Questo il quesito referendario su cui sono chiamati a rispondere gli elettori.

Il seggio con maggiore affluenza in città è stato il 12, in via Volturno, col 12,70%, mentre quello meno popolato al di là dell'ospedale San Timoteo, è stato il 25, con appena il 6,54%, a Difesa Grande.