Parte tiepida nelle urne la sfida Contucci-De Risio, alle 12 ha votato solo il 12,24%

MONTENERO DI BISACCIA. “Montenero coraggiosa” e “Insieme si può”. Esperienza e novità. Questi i due tratti distintivi dei candidati sindaci Simona Contucci e Fabio De Risio, che oggi e domani si contenderanno l’eredità decennale di Nicola Travaglini, in sella dal marzo 2010. Un’era geologica politicamente parlando.

L'affluenza delle ore 12 non è stata affatto alta, considerando il livello apicale di scontro avuto in campagna elettorale, con 853 elettori e il 12.24%. Anche se spalmando il voto su due giorni i conti si faranno alla fine.

I due candidati hanno votato entrambi alla sezione 8.

Una campagna elettorale senza esclusione di colpi: confronti mancati, accuse vicendevoli, toni a tratti asperrimi, non sopiti nemmeno nel venerdì comiziale che ha chiuso il periodo di propaganda elettorale. Il vulnus del video sessista, con cui sono stati scagliati dardi all’indirizzo dell’amministratrice uscente. Insomma, una resa dei conti tra due modi di vedere la politica locale. Sono 6.968 gli eventi diritto, compresi gli iscritti all’Aire.

Una sfida acerrima, ne siamo certi, quella che ci sarà nelle urne per la successione al più che decennale sindaco Nicola Travaglini, in carica dalla fine di marzo del 2010 al prossimo 21 settembre almeno.

«Con un segno sul simbolo di “Montenero che Rinasce” non sceglierete solo un nome, ma il progetto di una Montenero in cui nessuno sarà più lasciato indietro e nessun luogo sarà dimenticato. Avete e abbiamo un’opportunità di cambiare rotta che non si ripresenterà prima di altri cinque anni. E credo che questa rotta possa cambiarla solo chi non ha già tenuto fra le mani il timone» l’appello al voto di Fabio De Risio.

Per Simona Contucci, «La candidatura di una donna alla carica di sindaco è una scelta coraggiosa, allora significa che la politica deve ancora cambiare. E io mi impegnerò ogni giorno per cambiarla, perché credo che sia davvero possibile fare un altro genere di politica. Quando mio figlio Jacopo sarà un uomo, potrà dire che la mamma è stata coraggiosa, a candidarsi e a difendere la sua onorabilità, ma che adesso è normale essere allo stesso tempo madri, donne, persone a servizio di una politica leale, onesta, utile. Una politica amica».