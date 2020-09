Seggi di nuovo aperti fino alle 15, affluenza molto al di sotto della media nazionale

TERMOLI. Seggi di nuovo aperti a Termoli, come nel resto del Molise e del Paese, per l'ultima sessione di voto per il referendum confermativo della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari. Le 29 sezioni elettorali più quella speciale, sono operative di nuovo dalle 7 e lo saranno sino alle 15, quando le urne saranno poi aperte per determinare l'esito della consultazione.

A Termoli si riparte con il 31,05%, 8.374 gli elettori che si sono recati alle urne dalle 7 alle 23 di ieri. Nettamente al di sotto della media nazionale, che sfiora il 40%, ma c'è da sottolineare che a incidere sulla propensione alle urne ci sono anche 7 elezioni regionali e un migliaio di comunali.

La sezione della città più affollata è stata la 9, alla scuola media Brigida, con il 36,17%, mentre quella meno frequentata è stata la 25, con appena il 22,46%, a Difesa Grande.