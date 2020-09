ROMA. Piccoli Comuni: “L’altra Italia” alla conquista degli enti locali e in contrasto con Berlusconi.

Antonio De Lorenzo è uno sconosciuto con la mania di ‘fare’ politica. In Molise l’hanno conosciuto lo scorso anno. Presentò una sua lista a Tufara, conseguendo appena due voti che non poterono elevarlo al sindacato. Questa volta ci ha riprovato, presentandosi in Basilicata, dove non ha parenti e non conosce alcuno. La sua lista si chiama “Onesti e Liberi”; il simbolo è l'aquila tricolore del movimento “L'Altra Italia”, una formazione in guerra … con Berlusconi che pure avrebbe voluto lanciarla come appendice locale degli Azzurri. Nel 2018 De Lorenzo si era presentato a Gaglione (Marche) senza attingere voti. A Carbone, in Lucània, non c’era mai stato: «Per noi altritalioti è cosa normale candidarci alle elezioni laddove i cittadini manco sanno chi siamo. E’ il nostro Statuto che lo prevede: le prime esperienze consiliari devono avvenire fuori dal territorio natìo al fine di evitare connivenze di vario genere”. Questa formazione vanta 30mila iscritti che confermano di essere presenti in40 Comuni. Secondo De Lorenzo, il Cavaliere è arrivato dopo di loro; e, se vuol continuare a chiamarsi ‘Forza Italia’, dovrà sudare sette camicie. “Nel caso di Carbone ci presentammo per evitare l'arrivo del Commissario. Il sindaco era al 3° mandato; una lista locale era stata ricusata e rimanemmo noi”. Però l’atteggiamento e le dichiarazioni, che pure sembrano adamantine, una cert’aria di mistero la instillano. Cosicché Bortolo Sala, Sindaco di Borca di Cadore, 1.000 ab., nel Bellunese, paventa ben altro nell’atteggiamento degli altritalioti. “Si presentarono con una lista composta da Pugliesi che poi risultarono essere presenti – con altri candidati - in altri Comuni, sempre al di sotto dei 1.000 ab.”

Un veloce ragguaglio su ‘Facebook’ permise di scoprire che ‘L'Altra Italia’ dichiarava la necessità di collocarsi in rappresentanza di chi non si riconoscesse nelle attuali forze politiche. Per ciò stesso aveva avviato un progetto che fondava le sue indissolubili radici su cultura e tradizioni, famiglia, religione e lavoro, garantendo quella coerenza politica che oggi latita in tutta Italia da Nord a Sud. L’impegno? “Venire incontro a tutti quei cittadini disorientati dal caos politico che ambirebbero di vivere in una realtà politica pulita che viene dal popolo e che lavora per esso, senza retroscena di alcun tipo, nella trasparenza di voler migliorare la realtà che circonda la nostra terra”.

Insomma ritengono che la diffusione dell’aquila tricolore non sia da disprezzare. Per esempio, a capo della lista di Borca, vi era un certo Luigi Schiavone, di Cerignola (Foggia), che diceva di battersi per “la salvaguardia delle frontiere nazionali, per lo stop all'immigrazione, per il rimpatrio assistito e coatto dei clandestini, per la difesa della Nazione, una e indivisibile, per la semplificazione della burocrazia e per la riduzione delle tasse”. A Brindisi Montagna, 925 ab. in provincia di Potenza, c’erano in gara 11 donne, tutte leccesi. Il sindaco Nicola Allegretti, più sospettoso di altri colleghi, commentò: ”Posso solo immaginare che qualche candidato voglia godere di un periodo di congedo dal lavoro. Ma potrebbero esserci anche interessi economici alle spalle. Sa, non capisco come delle signore residenti a Lecce, nate nel 1930 e nel 1938, possano impegnarsi per la politica in un Comune lucano, ben distante dalle loro residenze”.

Per il Segretario del movimento, Mino Cartelli, non ci sono misteri:”Infilo sempre tutte donne perché la cosa mi diverte. Ne ho presentato in Basilicata (Brindisi Montagna e Castelmezzano), nel Lazio ed in Abruzzo. Tutti parlano di parità di diritti e di doveri, ma io le donne le candido per davvero. Ce lo possiamo permettere perché siamo figli del popolo”. Per quanto se ne sa, il Movimento è nato dopo le politiche del 2018, con l’intento – dichiarato! – di non lasciare l’Italia in mano ai pentastellati. “Siamo nazional-popolari e nazional-rivoluzionari – precisa un esponente -. C'è chi si scandalizza perché i candidati sono esterni al territorio. Lo facciamo perché presentiamo soggetti/e di provata fede che si attengono al nostro slogan: legalità e rispetto. In totale ci sono 2 mila candidati sparsi per l'Italia. Il Comune più piccolo è stato Rocca de' Giorgi (Pavia), 100 ab; il più grande è stato Lecce”.

A 80 km da Brindisi Montagna c'è Missanello, 548 ab. Qui i candidati pugliesi sono dieci. Nei Comuni al di sotto dei 1.000 ab. non debbono essere raccolte firme per presentare una lista, poi depositata a Cartelli. Nelle Marche c’è Cessapalombo (463 abitanti), Camporotondo (516), Poggio San Vicino (224). L'assessore regionale delle Marche è guardingo:”Per la ricostruzione post-terremoto dobbiamo essere molto vigili. Il nostro è un territorio sano che ha da rimanere al riparo da qualsiasi fenomeno”. Ad Aquila D'Arroscia (155 ab., in prov. di Imperia) erano in lizza due liste; ma, all'ultimo momento, è stata depositata quella dell' ‘Altra Italia’, con a capo il Tesoriere del movimento, residente a Muro Leccese (1.200 km di distanza).

Claudio de Luca