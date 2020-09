MONTENERO DI BISACCIA. Su 4.111 schede scrutinate, Simona Contucci è divenuta sindaca a Montenero di Bisaccia con 2.281 voti, contro i 1.711 di Fabio De Risio, quindi 570 in più.

Rispetto al numero dei votanti reso noto ieri c'è una scheda in più, che porta l'affluenza al 59% esatto, la Contucci ha avuto il 57,14% dei voti validi, contro il 42,86 del suo avversario.



Nel video, realizzato per Termolionline, il messaggio della prima cittadina di Montenero coraggiosa alla collettività montenerese, che le ha espresso fiducia.

«Voglio ringraziare tutti i monteneresi per questo risultato straordinario. Grazie perché adesso avrò la possibilità di dimostrare tutto quello che ho raccontato durante la campagna elettorale. Grazie alla mia squadra, perché hanno ottenuto dei numeri fantastici, inimmaginabili e, sono certa che il cammino non sarà semplice, ci aspetta un'emergenza che è quella del Covid che dovremo tenere a bada. Sono convinta, però, che lavoreremo senza tregua per avere a cuore tutta la nostra comunità».

A esprimersi, anche il candidato sindaco Fabio De Risio (Montenero che rinasce): «Io credo che i cittadini hanno espresso un volere netto, che è quello di dare fiducia a Simona Contucci. Le vittorie si festeggiano e le sconfitte si accettano. Noi le accettiamo è cercheremo di costruire insieme a lei un futuro migliore per Montenero. Io sono soddisfatto per il sostegno che mi hanno dato i cittadini. Sarà un'opposizione collaborativa per il bene dei cittadini. Da domani, per chi avrà modo di amministrare inizierà un futuro difficile perché Montenero e il Molise hanno diversi problemi da affrontare. Sarà una grossa responsabilità per chi ha vinto. Tutti commettono errori nella vita e sicuramente pure noi li abbiamo commessi».

Porterà il suo contributo in opposizione, dove siamo certi ce la metterà tutta.