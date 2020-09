Debiti fuori bilancio a Guglionesi, Barbara Morena: «Non si votano a scatola chiusa»

GUGLIONESI. Clima incandescente a Guglionesi, in seno alla maggioranza. Le proposte sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono state bocciate e a tal proposito, dopo quanto è stato dibattuto sui social e non solo, abbiamo interpellato la presidente del Consiglio comunale, Barbara Morena, per farci spiegare cosa sia successo.

«Come avrei potuto votare un qualcosa del quale non conoscevo neanche una virgola e al quale non ho partecipato all'elaborazione e non per mia volontà e mi riferisco alle proposte di bilancio. Contrariamente a quanto apprendo da altre testate giornalistiche non presenti in Consiglio, che invito anche a dimostrare documentando le affermazioni fatte delle quali smentisco ogni cosa. I miei No alle proposte di bilancio hanno questa motivazione che avevo già espresso in termini chiari e sereni poche ore prima. Per il resto ho votato come la maggioranza ad eccezione del riconoscimento a tre debiti di studi legali ai quali ho deciso di astenermi perché dopo il riconoscimento del primo ho appreso cheper gli stessi andava fatta una presa d'atto delle sentenze in Consiglio e non era mai stata fatta quindi la responsabilità di cosa dovevo prendermi? Le mie votazioni sono state secondo coscienza e con un ruolo Super Partes così come previsto dalle normative Tuel vigenti. Nessun movimento di centrodestra ha condizionato le mie votazioni così come si vuol fare apparire!»