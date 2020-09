«Una risposta Così(b) Così(b): Roberti la butta in caciara»

TERMOLI. Per la commissaria dem Maricetta Chimisso, dal sindaco-presidente Francesco Roberti è giunta una risposta Così(B) Così(CB) sulla vicenda della governance consortile.

«Il sindaco Roberti la butta in caciara e offendendo dimostra di non avere argomenti. Caro sindaco e presidente, le chiedo di rispondere per una volta alle osservazioni ed alle domande che le vengono poste e non fare incerte ed inutili dissertazioni sui massimi sistemi. Sappiamo perfettamente di aver perso le elezioni, ma questo non l’autorizza ad essere irriverente e a negare il nostro diritto a monitorare, controllare e criticare ciò che lei sta facendo, anzi- direi più - quello che non sta facendo ad ormai quasi un anno e mezzo dal suo insediamento.

Sappiamo altrettanto perfettamente che la Provincia e altri Enti possono formalmente entrare nel Cosib e ciò sia per previsione statutaria che normativa, ma per quanto ci sforziamo non vediamo ragioni di pubblico interesse a che la Provincia entri nel Cosib, dopo esserne uscita solo pochi anni fa (Allego le due delibere in maniera tale che i cittadini possano valutare).

Lei invece fa finta di non sapere che nella nostra maggioranza si discuteva di tutto e, le assicuro, anche del fatto che l’Amministrazione Sbrocca ha riportato, dopo tanti anni, la presidenza del Cosib alla città di Termoli, che ha il 90% del territorio di quell’ente. Fatte queste doverose premesse, risponda a queste mie domande.

È vero che nel 2012 la Provincia è uscita dal Cosib perché ritenuto non strettamente necessario per il raggiungimento dei propri scopi?

È vero che con la delibera n.13 del 21 maggio la Provincia ha deciso di aderire al Cosib e di impegnare più di 23.000 euro per la partecipazione al Consorzio di sviluppo industriale del la Valle del Biferno?

E se è vero, come è vero, sa indicare una sola ragione di natura politica ed economica della delibera che sia diversa dall’avere il diritto di voto nel Consiglio generale e quindi da un uso distorto e personalistico delle pubbliche finanze? È vero o non è vero che ci sono accordi per conferire la presidenza e la vicepresidenza del Comitato ai sindaci dei Comuni di Petacciato e di San Giacomo, quelli senza un centimetro quadrato di territorio ricompreso all’interno del comprensorio consortile? Risponda anche a questo: è vero che nel comitato tutto al maschile che si starebbe costituendo, una Termoli Cenerentola parteciperebbe con un unico consigliere (un Cenerentolo, in tal caso)? Lei definisce “sciagurata” la Riforma del Rio perché ha svuotato di competenze l’amministrazione provinciale. Sarà forse così, ma è proprio in virtù di quella riforma che Lei adesso gode del singolare privilegio di essere contemporaneamente Sindaco di Termoli e Presidente della provincia di Campobasso. E di questo privilegio evidentemente si serve per ottenere il pronunciamento favorevole alla partecipazione (onerosa) al Cosib.

Aggiungo: lei è presidente della Provincia da un anno, io dirigente scolastico delle superiori da tredici. Sa da quando l’amministrazione provinciale ha iniziato ad adottare comportamenti “virtuosi” nel campo dell’edilizia scolastica? Dalla “benedetta” riforma Del Rio, quella che, non a caso, ha trasformato le province da costosi apparati in centri di funzioni. E meno male…

Insomma, Caro sindaco e presidente, porta a sostegno delle sue tesi argomenti davvero inconsistenti: anche il tentativo di annacquare l’incompatibilità fra controllore e controllato “fa acqua da tutte le parti”

Piuttosto, con la sua risposta boomerang vuol mettersi anche lei a fare l’”Australiano”?

P.s. A noi piace fare domande precise alle quali ci aspettiamo risposte puntuali. Noi, come tutti i cittadini di Termoli. Amiamo anche i bar e per questo avrò piacere di accoglierla per un caffè al bar didattico del’Istituto Alberghiero. Primo e più gradito ospite».