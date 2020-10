Anche la presidente del Consiglio Barbara Morena lascia la maggioranza a Guglionesi

GUGLIONESI. Dalla spaccatura in Consiglio comunale all’abbandono della maggioranza. Barbara Morena ha reso noto ufficialmente martedì scorso, 29 settembre, sia al sindaco Bellotti che a tutti i consiglieri comunali, nonché al segretario dell’ente, la decisione di uscire formalmente dalla maggioranza. Non si tratta di un episodio secondario, poiché giunge da chi ricopre il ruolo di presidente del Consiglio e perché arriva dopo le dimissioni da Giunta e Consiglio di Giuseppina D’Onofrio (in surroga entrerà Paolo De Socio) e dopo il passaggio all’opposizione anche di Elisa D’Astolto.

«La Sottoscritta Barbara Morena, eletta Consigliere Comunale nella lista civica “Guglionesi Riparte” comunica che a far data dal 29 settembre 2020 esce dal gruppo di maggioranza di questo Comunea completamento e a definizionedella propria chiara posizione espressa in sede di Consiglio comunale del 24 settembre 2020.Pertanto continuerà ad assolvere alle funzioni di Presidente di Consiglio Comunale giusta nomina Consigliare. La presenteviene trasmessa ai sensi dell’articolo 7 comma 5 del vigente regolamento per il Consiglio Comunale». A intervenire ieri, anche l’ex sindaco Leo Antonacci: «Noto con mio enorme disappunto che alcune testate giornalistiche associano l'ultimo articolo a firma "dell'Associazione Guglionesi nel cuore" alla mia persona, e soprattutto alla figura di ex sindaco. Il tutto mi sembra strumentale e fuorviante, offensivo nei confronti delle tante persone che quotidianamente si confrontano nelle stanze mediatiche e fisiche dell'associazione. I meriti di quell'articolo vanno riconosciuti a tutti i membri di Guglionesi nel Cuore, che sul territorio comunale rappresenta punto di aggregazione socio/politica e riferimento per menti libere, e tra le poche a Guglionesi che continua a fare opposizione seria e competente, non solo nelle aule consiliari...

Per il resto è risaputo che se il sottoscritto ha qualche cosa da dire... le firma con nome e cognome, non lasciando mai dubbi sulla paternità, e mai nascondendosi dietro associazioni, o ancora peggio dietro a falsi profili».