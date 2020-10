Nuova Fiera del Levante, Toma agli Stati generali dell’export

BARI. Pandemia Covid-19, il valore dell’export: scenari di sviluppo e sostegno futuro al made in Italy. Questo il tema scelto dal Forum italiano dell’export per l’evento che ha organizzato a Bari, presso la Nuova Fiera del Levante, in corso di svolgimento.

Questa mattina, sul valore trainante dell’innovatività e delle imprese sociali, è intervenuto, in videoconferenza, il presidente della Regione Molise, Donato Toma. Insieme a lui, i colleghi presidenti di Puglia, Sicilia e Campania.

Il governatore del Molise ha sottolineato l’importante opportunità offerta dall’incontro, un’occasione per fare il punto sull’attuale congiuntura economica determinatasi a seguito della pandemia Covid-19, sugli scenari possibili per l’export e sui modelli innovativi ai quali le imprese dovranno adeguarsi.

Dopo un breve richiamo all’emergenza Coronavirus, Toma ha fatto riferimento al Patto per l’Export che, attraverso un metodo inclusivo e collaborativo, tra l’altro ben strutturato, mira a mettere in atto un’importante e innovativa strategia di riferimento ai mercati esteri, anche mediante lo stanziamento di ingenti risorse.

La Regione Molise sta lavorando per adottare i nuovi modelli proposti dal Patto per l’Export, rimodulando, in coerenza con esso, la strategia regionale d’internazionalizzazione e favorendo, prioritariamente, l’accelerazione della digitalizzazione del sistema imprenditoriale locale.