La politica torna in piazza col Pd a Portocannone

PORTOCANNONE. «Non per l’io , ma per il noi». Ieri mattina il Partito democratico in piazza a Portocannone.

«È stata un'occasione per la federazione Pd basso Molise, in sinergia con il circolo cittadino di Portocannone, di ritornare nel luogo deputato alla politica, ossia la piazza, perché nonostante le limitazioni dovute al diffondersi del virus, la politica non può e non deve dimenticare quale sia il suo ruolo: essere affianco alla persona e ascoltare le sue istanze.

La politica del Noi e non dell'io», il commento del segretario federale Oscar Scurti.