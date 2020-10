Circolo Pd di Termoli, chiesto il rinvio di 15 giorni per andare a congresso

TERMOLI. I dem andranno a congresso al circolo di Termoli, ma c'è chi chiede un rinvio.

«Con la presente si richiede il rinvio di circa 15 giorni del Congresso cittadino di Termoli per una serie di motivazioni che ritengo fondate e che mi permetto, anche nell’ottica di instaurare un clima di assoluta serenità all’interno del Partito, di evidenziare.

Penso, ovviamente, che la celebrazione di un congresso di circolo, da tempo commissariato, sia un atto doveroso e auspicabile. Tuttavia, proprio in virtù del prolungato commissariamento, non comprendo i motivi che hanno indotto la convocazione imminente del Congresso. Una convocazione “urgente” fatta, oltretutto, senza il necessario coinvolgimento, anche tramite eventuale riunione di circolo, di tutte/i le/gli iscitte/i. Molti lamentano anche di non aver ricevuto la formale convocazione. Un congresso, in particolar modo in un contesto importante come quello di Termoli, merita una discussione autentica, plurale, che si arricchisca del contributo di quante più persone abbiano voglia di darlo. L’ultima direzione regionale ha approvato un regolamento che contempla al suo interno, in virtù delle incertezze e delle problematiche legate al Covid–19, la possibilità di discussione e di voto segreto in remoto. Non si chiede di rinviare sine die la celebrazione del Congresso ma di spostare la data di 15 giorni, nella convinzione che faccia bene a Termoli e all’intero Partito molisano. Convinto della ragionevolezza dei destinatari della presente, fiducioso che possa essere accettata, rivolgo la presente istanza con la preghiera che venga accettata». E' l'istanza di Stefano Buono, presidente di Partecipazione Democratica.