Pd-day a Termoli, iscritti chiamati a eleggere il nuovo segretario

TERMOLI. Più che d-day, per la politica locale è Pd-day, considerata la convocazione pomeridiana del congresso di circolo dem a Termoli, che porrà fine al commissariamento avvenuto dopo la gestione Sciandra e con l’ex vice sindaca Maricetta Chimisso nel ruolo di commissaria e traghettatrice sin qui del Partito democratico. Sin qui, ma potrebbe non finire qui il suo impegno nella sezione adriatica.

I lavori preparatori, organizzativi e non, proseguono in modo alacre in queste ore, per giungere con un quadro definito all’appuntamento di stasera, che arriva a 16 mesi dalla sconfitta al ballottaggio delle amministrative 2019.

Considerando che ci si è adoperati fino a oggi per celebrare il congresso, la richiesta di rinvio formulata dalla componente di Partecipazione democratica non avrà sortito effetto alcuno.

L’obiettivo, in ogni caso, lo scopriremo solo stasera, è quello di pervenire a una lista unitaria, per intenti programmatici unici e chiari, con cui tornare a dire la propria al di là della rappresentanza istituzionale al Comune di Termoli.

Il Congresso per l’elezione del Circolo Pd di Termoli si svolgerà presso i locali de “La Vida”, in via dei Palissandri, a Termoli, con il seguente ordine dei lavori: dalle 16.30 alle 17.30 discussione e presentazione delle candidature e delle liste collegate; dalle 17.30 alle 19.30 costituzione del seggio e operazioni di voto. A seguire spoglio delle schede e proclamazione del segretario e del direttivo di circolo.

«Ci impegneremo tutti per rispettare e far rispettare le nome anti-Covid», la giusta raccomandazione.