Iniziativa di Forza Nuova a Guglionesi, Sisto scrive a Bellotti: vieti la manifestazione

GUGLIONESI. Non bastassero le grane di natura interna, sulla scrivania del sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, arriva anche l'istanza di Rifondazione comunista, che scrive al primo cittadino, col segretario regionale e residente in paese Pasquale Sisto. Il casus belli è un incontro politico organizzato da Forza Nuova per sabato prossimo.

«Gentilissimo sindaco, ho appreso che a Guglionesi si terrà sabato 24 ottobre una iniziativa presso il “Ristorante il Club dei Quilinari” promossa da Forza Nuova.

Da cittadino Guglionesano rispettoso della Costituzione Repubblicana nata dai valori della resistenza antifascista e da segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista, esprimo tutto il mio diniego verso manifestazioni che hanno come unico scopo la ricostituzione del partito fascista e produrre azioni apologetiche del regime che oppresse per un ventennio il popolo italiano, lo trascinò nella guerra di aggressione, collaborò con i nazisti invasori del nostro Paese condividendone le responsabilità delle deportazioni e sterminio degli ebrei e degli oppositori, dei campi di prigionia e lavoro forzato, delle stragi di innocenti.

Ancor più preoccupante è che l’iniziativa in programma ha tutto il carattere negazionista verso la grave situazione sanitaria legata alla pandemia Covid-19

La invito a richiamare le autorità all’applicazione delle leggi costituzionali e ordinarie che vietano tali iniziative qualificate delitti contro la democrazia e l’umanità .

Con l’augurio, che nelle possibilità che Le competono, possa vietare la manifestazione in programma a Guglionesi, la saluto cordialmente».