Partito democratico, «Il congresso a Termoli è solo una farsa»

TERMOLI. Respinta al mittente la richiesta di rinvio di 15 giorni avanzata da Stefano Buono, Partecipazione democratica silura l'assise congressuale dem odierna.

«Oggi si tiene il congresso del Pd del circolo di Termoli ma si tratta di una farsa. Dopo oltre un anno di silenzio il congresso è stato indetto nel giro di pochissimi giorni all'insaputa di molti iscritti senza alcuna discussione sulle prospettive politiche, su contenuti e idee per la città. Indetto oltretutto in un momento molto delicato per l'emergenza sanitaria in corso in cui ben altre sono le priorità e le preoccupazioni dei cittadini.

Partecipazione Democratica ha formalmente chiesto di rimandare il voto e dare spazio a uno o più incontri preparatori per confrontarci e per ascoltare le opinioni di iscritti e simpatizzanti, da tenersi anche in videoconferenza per permettere la massima partecipazione.



A nostro giudizio anche a Termoli il Pd deve cambiare passo, guardare al futuro e porre le basi per una coalizione allargata ad associazioni, gruppi civici e movimenti così come si sta facendo nel resto d'Italia e nello spirito della rinnovata segreteria di Zingaretti. Il Pd di Termoli ha bisogno di ripartire con una proposta politica e con persone nuove.



Avremmo voluto discutere di tutto ciò in un congresso aperto e democratico, oppure in alternativa eleggere temporaneamente cariche di garanzia e avviare la discussione interna, invece si è preferito procedere con la massima fretta ignorando ogni richiesta di riflessione e dialogo. Organizzato in questi termini il congresso non è più il luogo dove tutti possano contribuire, ascoltare posizioni diverse e scegliere democraticamente chi eleggere, ma si trasforma nel solito deprimente rito dei pacchetti di tessere con l'unico obiettivo di convertire l'attuale commissario, o un suo fedelissimo, in segretario.

Partecipazione Democratica crede profondamente nell'importanza del Partito Democratico per il futuro dell'Italia e come cardine del centrosinistra, e per questo continuiamo ad impegnarci affinché anche in Molise il Pd assuma il ruolo e le posizioni politiche che ha nel resto del paese.



A Termoli però non possiamo fare altro che denunciare la situazione non partecipando a questa messa in scena».