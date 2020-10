Maricetta Chimisso eletta segretaria Pd

TERMOLI. Una candidata alla segreteria, 26 alla direzione, 92 votanti su 170 iscritti. Sono questi i numeri che hanno incoronato Maricetta Chimisso nuova segretaria dem del circolo di Termoli. Un passo in avanti, verso il consolidamento di un ruolo centrale nella vita del Pd locale, dopo l'esperienza da vice sindaca, quella in essere da vice segretaria regionale e infine come commissaria di circolo.

Una lista unitaria, che ha cercato di coagulare le varie anime del Partito democratico presenti sul territorio, al netto del dissenso espresso da Partecipazione democratica, che mirava a un rinvio quindicinale del congresso stesso.

Presente tutto lo stato maggiore dem, compresi Facciolla, D’Alete e Oscar Scurti. Presente anche la Venittelli, Sbrocca, Vigilante, per citarne alcuni.