TERMOLI. Fratelli d'Italia al porto di Termoli con bandiere e manifesti, per un presidio di sensibilizzazione più che di protesta, sposato dagli armatori locali. Il casus belli è rappresentato dalla detenzione da ormai diverse settimane dei 18 pescatori siciliani in Libia.

Per la componente di opposizione a livello nazionale, il Governo Conte non sta facendo abbastanza per riportare in Patria i marinai, da qui la necessità di un segnale forte, come le sirene dei pescherecci che sono echeggiate in tutto il porto alle 11.30, seguito in diretta da Termolionline.