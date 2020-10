Rifondazione comunista non si ferma: a Guglionesi presidio contro Forza nuova

GUGLIONESI. Non si limita a chiedere al sindaco Bellotti di vietare la manifestazione, Rifondazione comunista annuncia un sit-in contro il raduno di Forza nuova. «Rifondazione Comunista ritiene assolutamente inammissibile che un'organizzazione che si richiama al fascismo e a valori incompatibili con i principi che fondano la nostra Costituzione e le nostre leggi, possa fare una iniziativa dal chiaro carattere negazionista difronte alla difficile situazione in tutta la popolazione sta vivendo a causa della pandemia Covid-19. Si cerca anche a Guglionesi di indirizzare in modo falso e distorto le preoccupazioni di vasti strati della popolazione.

Rifondazione Comunista chiede con forza che a organizzazioni di questo tipo non sia concesso alcuno spazio in una comunità come Guglionesi impegnata a promuovere valori e azioni positive nel segno della convivenza e dell'accoglienza. Facciamo dunque appello al Sindaco, al Prefetto, al Questore e a tutte/i gli antifascisti e democratici affinché si impedisca, quello che si configura come un vero e proprio schiaffo alla comunità tutta.

Uno dei relatori è Roberto Fiore, il fascista a capo di Forza Nuova. Terrorista nero. Condannato per eversione. Scappato all'estero. Dove ha trovato la protezione dei servizi segreti britannici. Oggi guida il partito di estrema destra. Che in cinque anni è stato denunciato per violenza 240 volte. Questo è il titolo di una delle tante inchieste fatta per esempio dall’Espresso su Roberto Fiore. Per tutto questo lanciamo la proposta diun presidio antifascista da tenersi a Guglionesi alle ore 18,00 del prossimo sabato24 ottobre 2020. Chiediamo la adesione al presidio di tutti gli anti fascisti, di tutti i democratici, di tutte le associazioni del territorio, di tutti i cittadini che rifiutano che si battono contro la ricostruzione dei Partiti Fascisti – vietato dalla Costituzionenata dalla resistenza contro il Nazifascismo e delle Leggi dello Stato 645/1952 e 205/1993».