Novità in giunta a Guglionesi, il sindaco Bellotti porta in squadra Michele D'Anselmo

GUGLIONESI. Novità nella giunta Bellotti. Il sindaco di Guglionesi, con decreto n. 17 del 19 ottobre 2020, ha nominato Michele D’Anselmo, consigliere comunale in atti generalizzato, componente dell'esecutivo, con delega delle seguenti funzioni: Bilancio, tributi e affari finanziari, turismo e cultura. Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta. Michele D'Anselmo entra in giunta a seguito delle dimissioni, da assessore e da consigliere comunale, di Giuseppina D'Onofrio. In Consiglio comunale al posto di D'Onofrio subentra Paolo De Socio, primo dei non eletti nella lista civica "Guglionesi riparte".