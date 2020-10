Consiglio comunale sull'asilo Mimì Del Torto deserto, la maggioranza diserta la seduta

GUGLIONESI. Consiglio comunale deserto, stamani, dopo la convocazione lampo della presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, Barbara Morena, che aveva accolto l'istanza ai sensi del regolamento dell'assise civica formulata da cinque consiglieri di opposizione, Elisa D'Astolto, Antonio Tomei, Giuseppe D'Urbano, Giuliana Senese e Gianfranco Del Peschio, che hanno richiesto la convocazione di un consiglio straordinario richiedendo una relazione all'assessore di competenza e l’istituzione della commissione di indagine riservata sulla gestione della scuola paritaria comunale Mimì Del Torto.

L’assise civica, tuttavia, convocata per le 10.30 di questa mattina, è andata deserta, coi componenti della maggioranza assenti e il disappunto della minoranza, si conferma il braccio di ferro in seno all’amministrazione Bellotti.

L'opposizione ha così replicato: «Nella mattinata odierna doveva svolgersi il Consiglio comunale convocato per le ore 10,30 su iniziativa dei Consiglieri Comunale: Elisa D'Astolto, Giuliana Senese, Antonio Tomei, Gianfranco Del Peschio e Giuseppe D'Urbano, con un unico punto all'ordine del giorno, proposta dagli stessi consiglieri, avente ad oggetto: “Proposta del gruppo di minoranza di costituire una commissione di indagine riservata ex art. 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale per la verifica delle attività-servizi Istituzione “Mimì Del Torto”.

Con enorme stupore abbiamo dovuto certificare l'ingiustificata assenza della maggioranza (?).

Pertanto, l'argomento in discussione è stato rinviato nella seduta di seconda convocazione prevista per la giornata di domani 23.10.2020 ore 15.30.

E' appena il caso di sottolineare la necessità di istituire la commissione speciale al fine di verificarenon solola gestione economica, ma anche quella amministrativa dell'Istituzione comunale “Mimì Del Torto” e per individuare una soluzione volta al normale proseguimento delle attività scolastiche gestite dall'Istituzione stessa. Senza tacere la fondata preoccupazione di evitare un possibile ed eventuale dissesto finanziario del Comune di Guglionesi, anche in considerazione della comunicazione inviata il 19.10.2020 dalla struttura amministrativa del nostro Comune alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Campobasso.

Inoltre, in data odierna i Consiglieri Elisa D'astolto, Giuliana Senese, Barbara Morena, Antonio Tomei e Giuseppe D'Urbano hanno depositato e protocollato una interrogazione al Sindaco, che si allega, relativa alla presenza di amianto sui tetti di alcune abitazione in Viale Marconi».

Firmato

Elisa D'Astolto Capogruppo “Noi con Guglionesi”

Giuliana Senese Capogruppo “Movimento 5 Stelle”

Antonio Tomei Capogruppo “Guglionesi per tutti”

Giuseppe D'Urbano Capogruppo “Guglionesi nel Cuore”