TERMOLI. Una rappresentanza minima, in ossequio alle norme anti-Covid, quella della Rete della Sinistra termolese-Termoli Bene Comune, che con Marcella Stumpo, consigliere comunale di opposizione, ha tuonato in piazza Sant'Antonio, nonostante la splendida ottobrata e il cielo terso, contro l'organizzazione della sanità molisana, l'apertura ai privati sulla gestione dei tamponi, il trasporto scolastico e non, la seconda ondata Covid.

Toni che certamente non sono stati lievi rispetto a una pandemia che avanza ogni giorno di più, ma con un messaggio rivolto a 360 gradi, istituzioni e cittadini.