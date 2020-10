Respinta la richiesta della commissione d'indagine sulla scuola paritaria "Mimì Del Torto"

GUGLIONESI. La maggioranza non diserta la seconda convocazione e sul filo di lana, come sono adesso i rapporti di forza in Consiglio comunale, boccia per 6-5 la richiesta di una commissione d’indagine sulla vicenda legata alla scuola paritaria comunale Mimì Del Torto.

Manco a dirlo, toni esacerbati nell’assise civica che è stata convocata su istanza della minoranza, dopo l’intervento, nella precedente seduta, dell’ormai ex consigliere di maggioranza Elisa D’Astolto, passata anch’essa in minoranza.

«E’ un’istanza di accesso agli atti- ha spiegato il consigliere di minoranza Giuseppe D’Urbano- perché in vista del travaso dei dati dell’istituzione ‘Mimì Del Torto’, dal computer in possesso del dottor Giordano a quello del comune. In merito a ciò, non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Agli atti, però, abbiamo visto alcuni preventivi arrivati sul tavolo del sindaco, per la nomina di alcuni commissari dell’istituzione, il quale fa riferimento alla valutazione dei dati in possesso dei precedenti presidenti. Trascorso questo tempo e presa visione di ulteriori provvedimenti provenienti dalla struttura amministrativa di questo comune e, non da ultimo dalla corte dei conti, è balzata agli, senza grossi sforzi, il pericolo della possibilità di un dissesto finanziario del comune».

Un pericolo che ha allarmato la minoranza da una parte, ma che ha fatto infuriare la maggioranza che ha replicato con toni molto accesi al consigliere D’Urbano.

La commissione d’indagine che la minoranza richiede è prevista dall’articolo 13 del Regolamento del Comune e prevede la presenza degli esponenti di tutti i gruppi consiliari comunali con lo scopo di, come previsto da Regolamento e Tuel, individuare le cause della gestione della ‘Mimì Del Torto’ e, soprattutto, individuare una soluzione a questa problematica.

«La chiusura dell’istituzione porterebbe con sé delle conseguenze disastrose. Provocherebbe la perdita della scuola ma porterebbe con sé, molto probabilmente, l’allontanamento delle suore da Guglionesi e la decadenza del contratto di comodato gratuito intercorrente tra il comune e la famiglia Del Torto».

Di tutta risposta l’assessore Addesa, che ha la delega all’istruzione, ha risposto che «la maggioranza non ha nessuna intenzione di chiudere la ‘Mimì Del Torto’. Come ente stiamo affrontando questa problematica già da tempo. Il problema nasce dalla mancanza di bilancio, perché anche negli anni passati non c’era bilancio».

Da questa dichiarazione è nato uno scontro tra il consigliere D’Urbano e l’assessore Addesa, poiché D’Urbano ha sostenuto che i vari bilanci ci sono tutti e che mancano solo quelli degli ultimi due anni, ovvero dall’insediamento dell’attuale amministrazione ad oggi.

L’istituzione è un organismo a parte del comune, l’istituzione è partecipata del comune. Frasi che anche ai presenti sono sembrate ambigue, senza senso perché poco chiare. Poco chiaro anche la vicenda dei dipendenti che non ricevono stipendi da un anno. Chi afferma che non ci siano contratti e chi afferma il contrario. Carte alla mano non ce ne sono, almeno in consiglio.

L’articolo 114 comma 6 del regolamento stabilisce che “[…]esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione”.

«Noi abbiamo avuto la coscienza di far riaprire la scuola e di non lasciare per strada 40 famiglie assumendoci la responsabilità» ha ribattuto con toni accesi l’Addesa al consigliere D’Urbano che, però, ha rimarcato che la coscienza l’hanno avuto tutte quelle maestre che hanno lavorato senza percepire un euro.

«Siete una maggioranza arrogante- ha dichiarato il consigliere Tomei- non avete argomenti, non avete strumenti. Questa commissione non vota, ma relaziona al consiglio. Se non leggete le carte non sapete neanche di cosa stiamo parlando». Verità e collaborazione sono le parole espresse dai consiglieri Giuliana Senese e Antonio Tomei. «Collaborazione e condivisione. Si andranno ad effettuare le opportune verifiche e per questo che è opportuno istituirla. La commissione ha solo il potere di verificare e seguire gli attori che ne hanno fatto parte negli ultimi due anni».

La proposta, come previsto, non è stata approvata ma prima di chiudere l’assise il consigliere D’Urbano ha chiosato con questa dichiarazione «innanzitutto richiamo l’articolo 44 del testo unico degli enti locali che afferma che il consiglio comunale o provinciale può istituire al proprio interno una commissione d’indagine per l’attività dell’amministrazione. Non si può parlare di vecchiaia di regolamento! Io credo che questo consiglio con la maggior parte della maggioranza stia diventando troppo arrogante! Questo lo dico anche per la paventata panacea del commissario. Dai vostri interventi capisco che questo commissario avrà, non solo un ruolo di gestione, funzione interinale per transitare l’istituzione dal momento attuale a quello dell’affidamento del servizio all’esterno.

Avrà anche una funzione ricognitiva della situazione. Questa funzione non si può attribuire al commissario. La funzione ricognitiva che si vuole attribuire al commissario è, uno: l’incompetenza dell’eccesso di potere dell’organo politico che conferisce l’incarico, e due: c’è un danno erariale poiché la norma ha attribuito il potere e il dovere di vigilanza e confronto sull’operato dell’istituzione di tutte le partecipate, a maggior ragione di questa che lo è al 100%. Questa amministrazione sta dicendo che vuole tirare fuori 10-13 mila euro per affidare un incarico a una persona che deve fare un lavoro che avrebbe dovuto fare lei! Io questo non lo permetterò negli esercizi legali, nell’esercizio delle funzioni che mi riconosce la legge».