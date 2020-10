GUGLIONESI. Torna a bomba il segretario regionale di Rifondazione comunista, Pasquale Sisto, che come residente a Guglionesi aveva promosso le iniziative contrarie all'incontro programmato per sabato sera da Forza nuova in paese.

«Dopo l'annullamento dell'incontro sociale di Forza Nuova che si doveva tenere ieri sera alle 18 presso il ristorante "club dei qulinari" a Guglionesi con la partecipazione tra gli altri relatori di Roberto Fiore e Giuliano Castellino noti militanti di estrema destra anche la cena sociale è parzialmente saltato. In un primo momento alla cena dopo il convegno era previsto una presenza di 30 persone invece erano solo in 10 senza con solo 3 persone che non erano di Guglionesi ma comunque molisani.

I 4 relatori dopo l'annullamento del convegno non sono venuti a Guglionesi perché una volta venuto meno il loro interesse chiaramente non sarebbero arrivati da Roma a Guglionesi solo per una cena. Siamo contenti che abbiamo scongiurato la presenza al nostro Paese di 2 personaggi di estrema destra come Fiore e Castellino».