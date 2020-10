Niente raduno, il professor Belli incontra a distanza i militanti di Forza nuova

GUGLIONESI. Come è stato reso noto anche dagli antagonisti, sabato presso il ristorante "il club dei Qulinari" si è svolta una cena sociale di Forza Nuova in cui i partecipanti si sono collegati via Skype con il presidente del movimento, il Prof. Pierfrancesco Belli. Ecco quanto riferiscono gli organizzatori.

«I temi affrontati sono stati numerosi, tutti ricorrenti ad un principale punto: Il covid, l'ultimo dei procedimenti per schiavizzare l'inettitudine occidentale. Non ci si è soffermati sull'esistenza o meno del virus, quindi non c'è stato un vero e straziante dibattito tra negazionisti e non. Si è parlato invece della regia che sta muovendo il suddetto virus. Un disagio sociale creato per dar vita non soltanto al caos in una singola Nazione, ma in tutto il mondo. Si è discusso infatti su ciò a cui si sta assistendo, ad un impoverimento graduale dell'economia Europea ed occidentale (specialmente su quella italiana) a causa dei vari lockdown.

Nel mentre l'economia cinese è stranamente (ma neanche troppo stranamente) in forte ripresa. Si è posta l'attenzione anche sulla deriva della società sta prendendo a causa di questo avvento del covid: si sta infatti arrivando alla società dello smart working mischiato poi al logiche consumistiche e capitaliste del comprare via eBay, impigrendo così i nostri animi e rendendoci grassi e inetti dietro ad uno schermo con una mascherina. Si è parlato anche del ruolo dei media, un ruolo fondamentale alla corte del governo a sua volta zerbino di poteri "sovranazionali", ovvero quello del terrorismo psicologico allo scopo di rendere più malleabili e deboli le persone.

È stata quindi sottolineata la forte colpa dell’élite giornalistica italiana. A detta del prof Belli, di contro a queste logiche mondialiste Forza Nuova sarà sempre nelle piazze d'Italia. Specialmente dopo le ultime decisioni assurde e fallimentari del governo Conte».

E il professor Belli ha poi approfondito questo pensiero.

«L’Italia è sempre stata la culla della storia e della civiltà. Roma ne è l’esempio perché ha insegnato la civiltà a tutti i popoli conquistati. Adesso questa civiltà è sull’orlo della distruzione perché dopo la seconda guerra mondiale un gruppo di potentissimi massoni finanzieri, padroni dell’economia americana ed europea hanno strumentalizzato le nascenti organizzazioni come nazioni unite per poter corrompere e manipolare le sorti dei popoli. Adesso siamo arrivati alla conclusione di questo piano di invasione dopo che le Lobby dei cartelli finanziari Usa si sono alleati con i cinesi ed insieme ci vogliono schiavizzare.

I precedenti virus Sars e Mers sono state delle sperimentazioni geopolitiche per poter raffinare il tiro in previsione di controllare il mondo con il terrorismo mediatico di questo sedicente virus che è una influenza stagionale, ma che è avvalorato da una classe di falsi scienziati al soldo del potere globale molto capaci a far tornare i conti grazie ad un sistema di epidemiologia ucciso a livello scientifico ma avvalorato da falsi test diagnostici come gli attuali tamponi. Ogni cittadino che ami la sua famiglia e la sua patria ha capito oramai che l’Europa è schiava di questo potere massonico e satanista.

Satanista perché il fine ultimo di questo percorso è ridurre la popolazione mondiale, ammalarci sempre di più di malattie che niente hanno a che fare con l’attuale virus, che però serve per speculare sulla nostra pelle cambiando l’Ordine Cristiano del mondo di cui Roma ne è sempre stato il profeta.

Per questo Oms e Cina da anni hanno incancrenito il nostro sistema sanitario, culturale, scolastico, istituzionale e dirigenziale per farne un anti modello globale. Infatti in Italia hanno impedito di difendere e prevenire il nostro stato di salute eliminando i centri di prevenzione ed epidemiologica così che ora contabilizzano falsi decessi da Sars-Cov 2 mentre le persone sono morte per altre patologie, come malattie cardiovascolari e tumori, alterando anche i nostri certificati di morte che sono decisi da Oms, usando tamponi che non sono strumenti per le diagnosi, ma sono una garanzia per contabilizzare contagi per Sars CoV 2 che servono a giustificare questo progetto massonico.

Quindi per prima hanno ammazzato la sovranità sanitaria su cui spendiamo ogni anno 150 miliardi di euro, soldi inutilmente spesi perché sempre questa lobby finanziaria ci ha imposto una sistematica riduzione e peggioramento dei servizi sanitari, i cui ricoveri sono anche dovuti per pazienti con malattie cardiovascolari e tumori perché sono cittadini abituati da decenni a mangiare con alimentazione dei supermercati, dove tutto quello che mangiamo è sottoposto ad un alto rischio alimentare perché alimenti soggetti a pesticidi, insetticidi e carni piene di Ogm e batteri per allevamenti intensivi.

Senza dimenticare il Rischio ambientale, perché la nuova tecnologia 5G è una vera arma di distruzione di massa che indurrà malattie a non finire.

Adesso queste infernali lobby, di cui Conte è il Satrapo Italiano devono forzare i tempi e concludere il piano di conquista globale grazie alla corruzione dei vari governi che ci impongono uno stato di guerra per dominare le nostre menti e le nostre libertà.

Il Virus è solo un pretesto per terrorizzare i popoli perché mai è stato isolato e quindi mai identificato. Gravissimo che la Unione Europea solo il 3 giugno 2020 ha classificato la Sars CoV 2 come rischio di livello 3 inserendola nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie all’uomo. Ma allora come si giustificano il passato lockdown, le restrizioni sociali e la violazioni della Costituzione sui diritti fondamentali dei cittadini attuati fino al 3 giugno 2020? Adesso lo stato usa contro i suoi stessi cittadini le Forze Armate convocando il Consiglio Supremo di Difesa per il 27 ottobre 2020.

Stranamente nel contempo accadono le scaramucce di Napoli e Forza Nuova dev’essere il capo espiatorio, solo perché il Nostro segretario Roberto Fiore si è schierato a favore del popolo napoletano contro

L’oppressione sanitaria.

Il Mainstream corrotto in mano ai nemici del popolo italiano cerca di terrorizzare, impaurire tutti, ma come sono state glorificati i partigiani comunisti che poi ci hanno portato a questa situazione; Fn sempre e con ogni mezzo difenderà la famiglia, la propria storia, la propria libertà ed indipendenza dai conquistatori del Deep State massonico, satanista e anti cristiano. Non sarà certo Forza nuova a impedire che gli italiani scendano in piazza a tutela delle loro libertà e dei loro diritti.

Garantire la libertà dei propri cittadini ed impedirne la schiavitù è un dovere dello Stato e ci aspettiamo che i vertici della Repubblica Italiana si ricordino che i cittadini pretendono da loro la prova di non essere condizionati dai diabolici piani dell’invasore straniero».