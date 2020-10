«Riapertura del circolo dem a Montecilfone, riportiamo la politica nei piccoli centri»

MONTECILFONE. Interviene anche il segretario di Federazione dem Oscar Scurti sulla ricostituzione del circolo Pd a Montecilfone.

«Si è svolto nella serata di mercoledì, in modalità telematica e nel pieno rispetto delle raccomandazioni anti-Covid, il congresso cittadino richiesto dagli iscritti di Montecilfone, che ha portato all'elezione - per acclamazione - di Candida Stellato come segretaria cittadina.



Oltre alla segretaria sono stati nominati tre membri della direzione che concorreranno alla rinascita del circolo cittadino che, dopo cinque anni dalle dimissioni del precedente Segretario.

La rinascita del Circolo di Montecilfone rappresenta la volontà della Federazione Pd del Basso Molise e del suo segretario Oscar Scurti, di riportare la politica nei piccoli centri che, spesso, sono quelli che maggiormente risentono delle problematiche regionali e che possono - facendo rete tra loro - contribuire in modo propositivo a fornire le soluzioni utili alla sopravvivenza delle piccole comunità.

Quello di Montecilfone, ha ribadito la segretaria a margine dell'incontro, sarà un circolo "nuovo e al femminile", un luogo d'incontro e confronto quotidiano con i cittadini e custode della ricchezza sociale e culturale che la comunità può ancora esprimere».