Covid e sanità, l’attacco del Pd: «Roberti tace, sarà andato in smart working»

TERMOLI. La Direzione del Circolo PD di Termoli, che si è insediata il 4 novembre, si è prevalentemente dedicata emergenziale sanitaria in Molise e a Termoli. Era presente il Segretario regionale del partito democratico, Vittorino Facciolla, il cui intervento si è concentrato sull'incapacità da parte della politica regionale di redigere un programma del servizio sanitario regionale: incapacità che mostra oggi, in piena pandemia, il suo effetto più crudo ed immediato. Non essendo stato redatto un piano organizzativo del servizio di emergenza 118, per effetto della normativa emergenziale, l’accesso al servizio ambulanze è sempre riservato in via prioritaria ai pazienti COVID. Di conseguenza, chi viene colto da infarto può andare incontro al rischio (elevato e concreto) che non vi sia nessun mezzo di soccorso a disposizione in tutta la Regione.

All’interno di tale cornice, la situazione di Termoli è aggravata dal progressivo ridursi di servizi sanitari anche essenziali.

È mancato un piano di assunzioni che sostituisse il personale che andava in pensione, anche per effetto della quota 100. Oggi, che il personale medico, infermieristico e paramedico è divenuto merce rara, si è complicata la possibilità di fare di Termoli un cento spoke per quelle nosologie che il Cardarelli di Campobasso, concentrato sul trattamento dei casi Covid, non può più garantire. Accade perciò che non si praticano gli interventi chirurgici che non siano di emergenza. Prendiamo la diabetologia: un tempo reparto di innovazione tecnologica, terapeutica e diagnostica vanto per Termoli, per tutto il basso Molise e per le Regioni limitrofe in particolare nell’impianto dei microinfusori e nella terapia del Diabete di tipo 1, si è ridotto a praticare oggi, per macroscopica carenza di personale, poco più di un controllo routinario delle glicemie. Altro che approccio multidisciplinare e multiterapeutico!

Anche la medicina del territorio non gode di migliore “salute”. Analogo depauperamento pare sia toccato al consultorio familiare di Termoli, il cui ruolo e funzioni appaiono avvolti nelle nebbie, nonostante la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Conferenza delle donne Democratiche. Solo silenzio e assenza di risposte.

Un simile stato delle cose muove ovviamente riflessioni di natura politica. La Direzione fa proprie le azioni dei consiglieri comunali Sbrocca, Scurti e Vigilante sull’assenza di risposte da parte dell’amministrazione Roberti. Più esattamente, sull’assenza e basta. Il 19 ottobre è stato chiesto con un’interrogazione al sindaco di dare informazioni in merito allo stato dei trasporti e alla diffusione del contagio in città. Francesco Roberti nulla ha risposto e nulla dice sui numeri di Termoli, sulla distribuzione territoriale dei contagiati, sull’incidenza per fasce di età. Nulla, nessuna chiarezza, non un messaggio di speranza, non una parola di attenzione e di conforto per i suoi cittadini, né da lui, né dal suo ufficio stampa. Le porte della Regione (quelle da sfondare a calci) sono ancora integre e del resto a poco servirebbe visto che il personale è quasi tutto in smart working. Forse anche Roberti è andato in smart working insieme al suo ufficio stampa e per tale ragione, deposto il megafono, tace, con ciò dando forza ai rumor, sicuramente infondati (?) di un PAZIENTE RICOVERATO per COVID nel NOSOCOMIO TERMOLESE, perché malattie infettive di Campobasso non l’ha accettato.

Ma il silenzio non deve e non può essere la linea scelta dal Circolo di Termoli. Lo scopo del Partito Democratico è ricercare e proporre linee di indirizzo politico e proposte concrete PER IL BENE DI TERMOLI.