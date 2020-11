​Rete della Sinistra dopo l'iniziativa di Roberti: «Larino centro Covid serve eccome»

TERMOLI. Rete della Sinistra attende nemmeno 24 ore e puntualizza dopo l'iniziativa assunta dal sindaco Francesco Roberti.

«Pochi giorni fa abbiamo rivolto un pubblico appello a non rassegnarci all’idea che contro la malagestione sanitaria della nostra regione non si possa fare nulla, neanche di fronte all’emergenza covid, denunciando le condizioni di estrema difficoltà in cui opera il personale sanitario del San Timoteo e le carenze, più volte segnalate, in termini di separazione tra pazienti covid e non covid. L’appello era rivolto innanzitutto ai cittadini, ma anche ai comitati, alle istituzioni e, tra queste, in particolare al sindaco di Termoli, ingegner Francesco Roberti. A seguito del nostro appello – leggiamo sulla stampa locale – il Sindaco ha inviato una nota alla Asrem e, per conoscenza, alla Procura di Larino, cosa di cui lo ringraziamo: evidentemente, ha ritenuto la nostra denuncia meritevole di attenzione.



Egli, tuttavia, ritiene che sia una 'enorme contraddizione' la nostra rivendicazione di impiantare un reparto covid al Vietri di Larino, in quanto il personale ed i mezzi che mancano al San Timoteo mancherebbero anche al Vietri. Siamo ben consapevoli delle carenze di organico e di attrezzature che affliggono la sanità molisana ben prima della pandemia, tuttavia non ci rassegniamo all’idea che su questo terreno non ci sia nulla da fare e nulla da rivendicare. Facciamo osservare al Sindaco che, quand’anche la dotazione umana e tecnica dovesse restare la medesima, il vantaggio principale derivante da un reparto covid a Larino consiste nella separazione tra pazienti covid e non covid - indicata tra le linee guida governative anti pandemia, ancor prima dell’estate - che serve ad evitare la paralisi delle prestazioni sanitarie non covid e la chiusura di ospedali, sperimentata proprio dal San Timoteo a marzo di quest’anno.

Il 9 novembre a Campobasso si è tenuto un incontro, tra l’amministrazione comunale di Campobasso e l’associazione La Fonte, sul tema della medicina territoriale. Questo è un esempio».