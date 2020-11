Stati Generali del Movimento 5 Stelle, Nick Di Michele tra i 4 molisani ammessi al dibattito

TERMOLI. Nel prossimo fine settimana ci saranno i tanto attesi Stati Generali del Movimento 5 Stelle, un appuntamento politico di assoluta rilevanza, che viene visto come un momento dirimente all’interno del dibattito che anima la componente pentastellata, dopo gli ultimi tagliandi elettorali e a ormai 15 mesi dal varo del Governo giallorosso.

Sono 305 i rappresentanti ai vari livelli che parteciperanno alla discussione, 4 dei quali del Molise.

C’è un iscritto non portavoce, Pasquale Casmirro, ci sono i due portavoce nazionali Antonio Federico e Rosa Alba Testamento e c’è il consigliere di Termoli Nick Di Michele come portavoce comunale.

Come riferisce “Il Blog delle Stelle”, al termine delle riunioni regionali, che si sono concluse lo scorso fine settimana, gli iscritti che hanno partecipato ai lavori hanno scelto i loro rappresentanti che parteciperanno alla due giorni conclusiva degli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle, che si svolgerà interamente on line.

Tali rappresentanti saranno 305 persone (qui l’elenco) suddivise in tre gruppi: iscritti non portavoce, portavoce europei, nazionali o regionali, portavoce comunali e municipali. Ai lavori, che si svolgeranno nella giornata di sabato 14 e la mattina di domenica 15 novembre, prenderanno parte anche i facilitatori regionali per gli affari interni, i quali hanno già organizzato e coordinato le riunioni territoriali.

I 305 rappresentanti saranno divisi in tre tavoli di lavoro, relativi alle tre macro aree su cui hanno lavorato i gruppi territoriali: temi e agenda politica per il Paese, organizzazione e struttura, principi e regole.

Nella giornata di sabato, in particolare, si alterneranno momenti di riunione plenaria di ciascun tavolo tematico a “breakout rooms”, stanze nelle quali piccoli gruppi si potranno confrontare e chiarire meglio su specifici argomenti.

Saranno approfonditi i documenti messi a punto da ciascuna regione, per delineare un sentiero entro il quale il MoVimento 5 Stelle proseguirà il suo percorso di rinnovamento, adeguandosi alle nuove sfide che dovrà affrontare il Paese, continuando ad essere motore del cambiamento.

A seguire si svolgerà il dibattito pubblico, a cui potranno partecipare 30 oratori, che avranno la possibilità di commentare l’esito dei lavori.