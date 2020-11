Coronavirus, Pd chiede conto a Roberti: «Come calcola la percentuale di contagiati?»

TERMOLI. Continua la bagarre politica sulla questione Covid-19 a Termoli. Dopo il botta e risposta tra il sindaco Francesco Roberti ed il PD, proprio il partito è nuovamente intervenuto sulla questione dei contagi e della percentuale di positivi a Termoli. A guidare la nuova controffensiva, chiedendo al primo cittadino maggiore chiarezza, sono Giovanna Viola, Vice Segretario Regionale PD Molise e Luisangela Quici del circolo PD Termoli e Conferenza delle Donne.

«“Termoli risulta essere la città molisana con la percentuale più bassa di contagiati pari a 0,38%", queste le parole di oggi espresse dal Sindaco di Termoli Roberti. Notizia apparentemente rassicurante, ma come è stato calcolato questo valore? Da quanto emerge è la risultante del rapporto tra numero di contagiati e popolazione totale. Anche noi vorremmo che fosse questo il calcolo da fare per capire qual è la percentuale di contagi in città, ma purtroppo non è così! Perché il calcolo giusto da fare è il rapporto tra numero di contagiati e totale tamponi effettuati. Siamo sicuri che così facendo la percentuale salirebbe, e non di poco. Inoltre, come sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità, l’RT si calcola attraverso complessi algoritmi statistici sulla base dei casi sintomatici rilevati, e non semplicemente dividendo il numero di contagiati per la popolazione totale. Se così fosse, la Lombardia con i suoi oltre 10 milioni di abitanti e 9.300 contagiati vanterebbe una percentuale dello 0,093% e sarebbe più immune di Termoli....in barba all’ordinanza che la classifica regione rossa. PERÒ!

Questo lo diciamo non per fare allarmismo, ma dare informazioni sensate e basate sulla scienza. Crediamo dovere del Sindaco, che è la massima autorità sanitaria sul territorio, dare informazioni esatte, fotografando la realtà e dire la verità ai suoi concittadini, perché possano mettere in atto le cautele e la prevenzione che possono salvare la salute e anche la vita».