Sipario sugli Stati Generali del M5S: «Più forza, coraggio e voglia di cambiare l'Italia»

TERMOLI. Stati Generali del Movimento 5 Stelle, il portavoce comunale Nick Di Michele è tra i 4 molisani che vi hanno partecipato, su 305 ammessi dopo le selezioni regionali. Gli abbiamo chiesto come sia andata. «La parola d'ordine è stata andare avanti con più forza, coraggio e voglia di cambiare l'Italia. Fermi sui capisaldi: non ci saranno modifiche al secondo mandato, no ad alleanze strutturali, ci si appresta a far nascere una nuova struttura che vede al comando del Movimento, non più un uomo solo ma una gruppo di uomini e donne che ci traghetteranno nelle sfide future.

Il Movimento sta crescendo ha e continuerà a svestire i panni adolescenziali per diventare nella maturità forza di governo nel 2018 e negli anni a venire. Tutti insieme vogliamo vincere le sfide, mettendo da parte personalismi, re e regine facendo leva dell'intelligenza collettiva e sulla forza degli attivisti tornati protagonisti con gli Stati Generali. Ieri pomeriggio si sono susseguiti sul palco virtuale della fiera di Roma, i più conosciuti: Di Maio, Di Battista, il ministro Bonafede e Azzolina e il premier Conte ha voluto testimoniare la sua strettissima vicinanza al M5S, auspicando un rinvigorito entusiasmo e ricordando che siamo la forza che in poco più di 10 anni dalla nascita ha rivoluzionato la politica e il modo di fare politica. Ci siamo, staremo ancor più vicino ai cittadini non solo in questo triste momento per il paese ma soprattutto nel futuro, quando ci sarà ancor più bisogno di menti lucide, entusiaste e serene».