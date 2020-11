Il diritto alla salute in tempo di Covid, Federazione Pd Basso Molise stila il "Documento Sanità"

TERMOLI. Se c’è una cosa che questa seconda ondata epidemiologica ci ha insegnato è che “prevenire è meglio che curare”. Agire in tempo per affrontare il Covid-19 è essenziale affinché i focolai non si alimentano e tutti possano accedere alle cure sanitarie. In quest’ottica si inserisce il “Documento Sanità” stilato dalla Federazione del Partito Democratico del Basso Molise e di cui il Segretario di Federazione Oscar D. Scurti evidenzia le caratteristiche.

«Dall'inizio dell'emergenza abbiamo denunciato le gravi inadempienze da parte della macchina amministrativa di questa Regione; sia nella capacità gestionale vera e propria, sia nel dare risposte adeguate per affrontare in modo pronto, efficace e pertinente tutte le problematiche causate dal dilagarsi della pandemia.

Abbiamo, più volte ed in più occasioni, sollecitato Regione, Sindaci, Prefetto ed ASREM ad intervenire in maniera sensata per scongiurare una possibile catastrofe che potrebbe coinvolgere l'intero sistema sanitario regionale.

Le notizie che si rincorrono nell'ultimo periodo non sono affatto rassicuranti.

Mancano posti letto nei reparti di terapie intensive e in quelli di malattie infettive, l'ospedale Cardarelli sembra essere palesemente al collasso e il reparto di medicina d'urgenza del San Timoteo di Termoli è saturo perché i posti sono occupati tutti da pazienti Covid.

Come se questo non fosse già abbastanza a destare grande preoccupazione, si è appreso della richiesta da parte della Regione Molise al ministro Boccia di un ospedale da campo di 140 posti, a fronte di nosocomi chiusi e non utilizzati come il Vietri di Larino, che sarebbero pronti per accogliere in maniera ottimale e dignitosa i pazienti, visto anche l'approssimarsi dell'inverno.

Come Federazione PD del Basso Molise, già lo scorso maggio, abbiamo stilato un documento di proposte - frutto di confronto serrato e analisi con i segretari di circolo - da trasmettere alla Segreteria Regionale, per rimarcare la linea comune e condivisa che ha come finalità quella di garantire a tutti - non solo ai pazienti Covid - il diritto alla salute come previsto all'art. 32 della Costituzione.

Ci troviamo dunque, oggi a distanza di mesi dall'inizio dell'emergenza, a ribadire la nostra posizione che può apparire ovvia e scontata, ma che se avesse avuto un seguito non avrebbe generato lo stato di allarme che purtroppo c'è, anche se c'è chi ha ancora il coraggio di sminuire.

Chiediamo pertanto: