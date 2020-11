"Approvati emendamenti della Lega in Europa a difesa della piccola pesca"

TERMOLI. "Nell'assemblea dell'Europarlamento sono state approvate tutte le proposte della Lega sul piano di gestione pluriennale del tonno rosso; abbiamo inserito un obbligo per gli Stati membri di allocare quote per la piccola pesca, bistrattata sino ad ora, e abbiamo eliminato il riferimento ai diritti storici, che di fatto erano di ostacolo per piccoli pescatori; abbiamo aggiunto le 'condizioni meteorologiche avverse' tra le cause che possono consentire agli Stati membri di estendere il periodo di pesca in deroga al regolamento, senza limitazioni temporali.

Infine, abbiamo tolto alla Commissione europea una prerogativa importante, come quella relativa alla fissazione dell'obiettivo di rendimento massimo sostenibile tramite atto delegato.

Finalmente anche Bruxelles inizia a rendersi conto che certe posizioni sono inverosimili e ha ravveduto la necessità di cambiare rotta, i risultati importanti conseguiti sono frutto del lavoro di squadra della Lega 'asse Bruxelles-Roma' e sono a vantaggio esclusivo del settore senza effetti negativi sulla sostenibilità ambientale", lo afferma in una nota Massimo Casanova, eurodeputato (Lega ) eletto nel collegio Italia meridionale".