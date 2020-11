In Consiglio comunale si elegge il nuovo presidente, seduta gestita dalla Decaro

TERMOLI. Sarà eletto oggi pomeriggio, nella seduta del Consiglio comunale convocata dall'ormai ex presidente Michele Marone, che si è dimesso due giorni fa ufficialmente dalla carica che ricopriva fin dal 28 giugno 2019, il nuovo presidente dell'assise civica termolese. Il vicepresidente in carica, Daniela Decaro, ha integrato ieri, infatti, l'ordine del giorno dell'assemblea odierna, al punto 11, che verosimilmente potrebbe essere invertito all'inizio della seduta. Ma questo si deciderà eventualmente con mozione d'ordine in corso di lavori.

In pole position, com è noto, l'avvocato leghsiat Annibale Ciarniello, attuale capogruppo e secondo eletto nella lista di Salvini alle comunali del maggio 2019. Una casella che tocca al partito. Ma nella seduta odierna ci sono ben 5 proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, l'approvazione del regolamento sul verde urbano, lo schema di convenzione per la tesoreria comunale, la proposta sulla Chiesa di Sant'Antonio.

A chiudere l'ordine del giorno la mozione sui pescatori italiani detenuti in Libia e l'interpellanza sui progetti di utilità collettiva correlati al Reddito di cittadinanza.